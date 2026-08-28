Οι Τορόντο Ράπτορς αποσύρουν τη φανέλα με το Νο7 του Κάιλ Λάουρι

Τη φανέλα με το Νο7 του Κάιλ Λάουρι θα αποσύρουν οι Τορόντο Ράπτορς, μετά τον αγώνα της 10ης Ιανουαρίου με αντίπαλο τους Φιλαδέλφεια 76ερς, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο έναν από τους σημαντικότερους παίκτες στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Λάουρι θα γίνει μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των Ράπτορς που θα δει τον αριθμό του να αποσύρεται, μετά τον μέλος του Hall of Fame, Βινς Κάρτερ, του οποίου η φανέλα με το Νο. 15 έχει ήδη αποσυρθεί.

Ο 40χρονος ανακοίνωσε επίσημα την αποχώρησή του από την ενεργό δράση στις 7 Ιουλίου, συμβολικά την ημερομηνία 7/7, έχοντας προηγουμένως υπογράψει μονοήμερο συμβόλαιο με το Τορόντο, προκειμένου να ολοκληρώσει την 20ετή καριέρα του ως παίκτης των Ράπτορς.

«Περίμενα αυτή τη στιγμή εδώ και χρόνια. Πάντα έλεγα ότι το Τορόντο είναι το σπίτι μου και ότι θα αποσυρθώ ως Ράπτορ. Το να δω το Νο. 7 μου να ανεβαίνει στην οροφή αυτού του γηπέδου θα σημαίνει τα πάντα για μένα», δήλωσε ο Λάουρι σε ανακοίνωσή του.

«Χτίσαμε κάτι ξεχωριστό εδώ - οι συμπαίκτες μου, ο οργανισμός, η πόλη, οι φίλαθλοι και ολόκληρος ο Καναδάς. Γίναμε πρωταθλητές μαζί και το να μοιραστώ αυτή τη βραδιά με όλους αυτούς, αλλά και με την οικογένειά μου, θα σημαίνει πολλά για μένα», πρόσθεσε.

Ο Λάουρι συμμετείχε έξι φορές στο All-Star Game σε εννέα σεζόν με τους Ράπτορς και πανηγύρισε μαζί τους την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA το 2019.