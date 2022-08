Παρί Σεν Ζερμέν: «Θεριακλής» ο Μάρκο Βεράτι (vid)

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο Ιταλός μέσος φαίνεται να ποζάρει για φωτογραφίες μέσα από το αυτοκίνητό του, στη συνέχεια όμως ένας θαυμαστής του υπενθυμίζει ευγενικά: «Την επόμενη φορά κρύψτε το τσιγάρο σας».

Ο Βεράτι γνέφει καταφατικά και με ένα αμήχανο χαμόγελο κλείσει το παράθυρο του αυτοκινήτου του.

Marco Verratti is caught having a cigarette by a fan and I've never seen a footballer looks so guilty about something in my life. 😂🚬



🎥 @YssHNL pic.twitter.com/wbhp5UQmJV