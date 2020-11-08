LIVE LIVE 08-11-2020 16:30 VFL WOLFSBURG 0 0 <% getScoreHome(775069) %> <% getScoreAway(775069) %> TSG 1899 HOFFENHEIM Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Vfl Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ BUNDESLIGA Αλμα Champions League η Γκλάντμπαχ, προσπέρασε την Λεβερκούζεν! (vids) 20-06-2020 18:24 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE BUNDESLIGA TSG 1899 HOFFENHEIM 0 <% getScoreHome(690074) %> VFL WOLFSBURG 0 <% getScoreAway(690074) %> BUNDESLIGA Δεν «Χ»-αλάστηκαν κιόλας... (vid) 23-09-2019 23:31 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE BUNDESLIGA VFL WOLFSBURG 0 <% getScoreHome(640531) %> TSG 1899 HOFFENHEIM 0 <% getScoreAway(640531) %> BUNDESLIGA Κόλλησε η Βόλφσμπουργκ, τριάρα η Σάλκε (vids) 31-08-2019 18:44 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BUNDESLIGA Μπάγερν ένα βήμα πιο κοντά στο πρωτάθλημα! (vids) 04-05-2019 18:28 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ