Άνετη επικράτηση για τους Έφηβους του Ολυμπιακού

Οι «ερυθρόλευκοι» πραγματοποίησαν ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο στο οποίο κατάφεραν να σκοράρουν τέσσερα τέρματα και ουσιαστικά να τελειώσουν την υπόθεση νίκη από νωρίς. Στο 12′ ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με το γκολ του Παπαγεωργίου για το 1-0, ενώ στο 35′ ο Καλπακίδης σημείωσε το 2-0.
Λίγο αργότερα και συγκεκριμένα στο 40′ ο Κοτρομαγιάς ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 και στο 43′ ο Παπαγεωργίου νίκησε εκ νέου τον αντίπαλο τερματοφύλακα για το 4-0 που ήταν και το σκορ ημιχρόνου.
Στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Αβραάμ Παπαδόπουλου έκανε σωστή διαχείρηση και κατάφερε να πετύχει ακόμα ένα τέρμα με τον Μούχαλη στο 85′ να «γράφει» το τελικό 5-0 για τον Ολυμπιακό.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αβραάμ Παπαδόπουλος): Μπράνης, Κόλτσα (55′ Μαρκολέφας), Τσιάβος, Βιδάλης (65′ Μούτας), Γούσιος, Παπαγεωργίου (75′ Διαμάντης), Σεφερλής, Τζιότζιος (55′ Κωνσταντινίδης), Καλπακίδης, Κοτρομαγιάς, Αγγελόπουλος (55′ Μούχαλης).
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Τσιρανίδης, Χαραλαμπάκος, Φωτιάδης, Κανατάς, Βουνάτσος, Δέμος, Μελέτσης, Ζώης, Κάππος, Δουρής, Χαριάδης.