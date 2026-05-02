«Κιτρινόμαυρη τρέλα»: Χιλιάδες φίλοι της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την ανοιχτή προπόνηση (pics)

Εντυπωσιακές είναι οι πρώτες εικόνες που έρχονται από τη Νέα Φιλαδέλφεια η οποία θυμίζει... μέρα αγώνα με χιλιάδες κόσμο να βρίσκεται περιμετρικά του γηπέδου πριν την ανοιχτή προπόνηση.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ περιμένουν να ανοίξουν οι θύρες και να μπουν στην Αγιά Σοφιά / ALLWYN Arena προκειμένου να παρακολουθήσουν την ανοιχτή προπόνηση και να ντοπάρουν την ομάδα εν όψει του ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Ανοιχτή προπόνηση θυμίζουμε υπήρξε και με τον Ολυμπιακό και με τον ΠΑΟΚ με δυναμικό παρών από τον κόσμο και τότε. Όπως συμβαίνει και σήμερα με χιλιάδες Ενωσίτες να βρίσκονται ήδη έξω από το γήπεδο και να περιμένουν να μπουν σε αυτό για να εμψυχώσουν Νίκολιτς και ποδοσφαιριστές.