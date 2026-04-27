Κόντης: «Θέλω κι άλλα τρόπαια, κάνουμε όνειρα τώρα»

Ο προπονητής του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, φιλοξενήθηκε σε εκπομπή της Nova, μιλώντας για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος, ενώ αναφέρθηκε και στην ευρωπαϊκή παρουσία που θα έχουν οι Κρητικοί τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την ευρωπαϊκή συμμετοχή: «Έτοιμος για… όλα! Κάνουμε όνειρα τώρα!».

Για το αν ήταν η ευκαιρία του στον ΟΦΗ: «Προφανώς. Κι εγώ το είδα έτσι. Ο ΟΦΗ ήταν μια ομάδα που είχα στοχεύσει. Μου άρεσε το πρότζεκτ. Μαζί η ομάδα κι εγώ κάναμε αυτό που ονειρευόμασταν. Είχαμε στοχεύσει στο 5-8. Το πετύχαμε. Στο Κύπελλο κάναμε όνειρα. Έχοντας αποκλείσει την ΑΕΚ και εν συνεχεία με τον Λεβαδειακό ήταν 50-50. Στον τελικό μπορούσε οποιοσδήποτε να κερδίσει».

Για το αν πίστευε πως η ομάδα του μπορούσε να το πάρει, όπως είχε δηλώσει: «Το είπα, το πίστευα, βλέποντας τη σπίθα στα μάτια των παικτών μας. Από τον κόσμο. Από την Κυριακή (19/04) σκεφτόμουν τον τελικό. Μια εβδομάδα ήταν μόνο ΠΑΟΚ. Κι αυτό μας έδωσε αυτό που ζούμε τώρα».

Για το ματς στο πρώτο 15λεπτο: «Ήμουν πολύ νευριασμένος. Γιατί γι άλλη μια φορά, φοβηθήκαμε. Ήταν ο φόβος που κρίνεται ένας τίτλος. Ήμασταν σφιχτοί. Μόλις δεχτήκαμε το γκολ, λύθηκαν τα πόδια μας. Μετά δεν φοβήθηκα ποτέ. Έπαθα… κράμπες κι εγώ, από τον πάγκο. Από την ένταση του ματς. Αυτό όλο το συναίσθημα, η ανατροπή, πως πήγε το παιχνίδι, ήταν ένας συγκλονιστικός τελικός».

Για τον Σενγκέλια ως δεξί μπακ και την απώλεια του Μπόρχα Γκονθάλεθ: «Το έχουμε κάνει ξανά με την ΑΕΛ Novibet. Ξέρουμε τι μπορεί να δώσει. Η ικανότητα ενός προπονητικού σταφ να ξέρει που μπορεί να βοηθήσει κάποιος παίκτης είναι σημαντικό. Ο Καραχάλιος άρχισε στόπερ και τελείωσε ως μπακ. Ήμουν προετοιμασμένος. Όταν είσαι έτοιμος και παίξεις το ματς με προσήλωση και συγκέντρωση, είναι τα κλειδιά για να κερδίσεις αυτά τα παιχνίδια».

Για τον κόσμο και την κατάκτηση του Κυπέλλου: «Έχουν γίνει πολλά τον τελευταίο καιρό. Όταν κάναμε την τελευταία προπόνηση κι ο κόσμος έδωσε το παρών σε κομμάτι αυτής, ένας φίλαθλος μου έδωσε ένα σταυρουδάκι και το είχα μαζί μου στο ματς. Το έπιανα σε κρίσιμες στιγμές. Ήταν κάτι που έδωσε δύναμη».

Για το Κύπελλο με τον ΟΦΗ: «Αποτελεί επιτυχία. Δεν είμαι μόνος μου, αλλά έχω μαζί μου ολόκληρο τιμ που με βοηθούν καθημερινά. Είναι το πιο σημαντικό, να είσαι προετοιμασμένος. Το έκανα πάντα, το κάνω πάντα. Ήταν ένα κομβικό τρόπαιο. Θέλω κι άλλα. Μου αρέσει ο πρωταθλητισμός. Το να σηκώνεις Κύπελλα, Πρωταθλήματα και να παίζεις στην Ευρώπη είναι τρόπος ζωής. Μου αρέσει και θέλω να συνεχίσω να το κάνω».

Για την οικογένειά του: «Κατέβηκε κάτω μετά το ματς. Ήταν ένα μικρό πάρτι. Μιλάμε καθημερινά με τις κόρες μου. Οι κόρες πάντα αγαπάνε τους μπαμπάδες κι είναι κοντά τους. Όχι πως δεν αγαπάνε τη μαμά τους, αλλά υπάρχει μια αδυναμία. Ο θείος μου και η αδερφή μου ήταν επίσης στο γήπεδο».

Για το αν δικαιώνεται ως Έλληνας προπονητής: «Εσείς θα μου πείτε. Κι εγώ λέω πως πρέπει να δίνονται ευκαιρίες. Πρέπει να πιστέψουμε στους Έλληνες. Από τους παίκτες, μέχρι τους… διαιτητές. Πρέπει να γίνουμε όπως το εξωτερικό. Να αξιολογούμε καλά πριν τον φέρουμε. Νομίζω πως έχουμε πολύ ικανούς προπονητές και ποδοσφαιριστές. Εμείς σαν ΟΦΗ χαιρόμαστε που έχουμε Έλληνες και παίκτες από την Ακαδημία.

Είναι σημαντικό. Δεν είναι εύκολο σε μια μεγάλη ομάδα να πάρει ένας νεαρός ευκαιρίες. Αλλά πρέπει να πιστέψουμε σε αυτούς. Δεν είμαστε πάντα δίκαιοι και εμείς οι προπονητές. Κάποιους τους συμπαθούμε περισσότερο. Δεν μπορώ να προσδιορίσω γιατί συμβαίνει αυτό. Ίσως και γι αυτό παίρνει περισσότερες ευκαιρίες. Δεν φταίνε πάντα οι παίκτες. Φταίνε και οι προπονητές. Αλλά δεν τον κάνουν επίτηδες».

Για το Europa League ή το Conference League που θα πάιξουν του χρόνου κι αν θα αντέξουν μαζί με το ελληνικό πρωτάθλημα: «Γιατί να μην μπορεί να παίξει; Όλοι αναμένουν να φτάσει η ομάδα σε μία από τις δύο ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεν ξέρω που είναι καλύτερο να πας. Εμείς ό,τι κι αν γίνει από τα δύο, θα είμαστε ευχαριστημένοι. Προσωπικά, προφανώς και θέλω Europa League. Εγώ θα ήθελα και Champions League!».