Σοκ σε Τότεναμ και Ολλανδία: Υπέστη ρήξη χιαστού ο Τσάβι Σίμονς!

O Σίμονς τραυματίστηκε στο γόνατο στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Τότεναμ με την Γουλβς και τα αποτελέσματα των εξετάσεων που υποβλήθηκε επιβεβαίωσαν τους χειρότερους φόβους, αφού έδειξαν ρήξη χιαστού.
Έτσι, ο 23χρονος μεσοεπιθετικός θα αναγκαστεί να μείνει για μεγάλο διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει το Mundial το καλοκαίρι, με την επιστροφή του να υπολογίζεται για τις αρχές του 2027!
O Ολλανδός μεσοεπιθετικός την φετινή σεζόν κατέγραψε 43 συμμετοχές, έχοντας στο ενεργητικό του 6 γκολ και 7 ασίστ, αποτελώντας βασικό γρανάζι της μεσοεπιθετικής γραμμής των «Πετεινών».
🚨 BREAKING: Xavi Simons has torn his ACL and will be out for the rest of the season with Tottenham.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 26, 2026
Xavi will be back to action in 2027.
