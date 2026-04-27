Σοκ σε Τότεναμ και Ολλανδία: Υπέστη ρήξη χιαστού ο Τσάβι Σίμονς!

Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται οι άνθρωποι της Τότεναμ αλλά και η Εθνική Ολλανδίας, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Τσάβι Σίμονς.

O Σίμονς τραυματίστηκε στο γόνατο στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Τότεναμ με την Γουλβς και τα αποτελέσματα των εξετάσεων που υποβλήθηκε επιβεβαίωσαν τους χειρότερους φόβους, αφού έδειξαν ρήξη χιαστού.

Έτσι, ο 23χρονος μεσοεπιθετικός θα αναγκαστεί να μείνει για μεγάλο διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει το Mundial το καλοκαίρι, με την επιστροφή του να υπολογίζεται για τις αρχές του 2027!

O Ολλανδός μεσοεπιθετικός την φετινή σεζόν κατέγραψε 43 συμμετοχές, έχοντας στο ενεργητικό του 6 γκολ και 7 ασίστ, αποτελώντας βασικό γρανάζι της μεσοεπιθετικής γραμμής των «Πετεινών».