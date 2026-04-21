Ναντ: Τιμωρία τεσσάρων αγωνιστικών στον Βαχίντ Χαλίλχοτζιτς

Με αποκλεισμό τεσσάρων αγώνων τιμωρήθηκε σήμερα ο Βόσνιος προπονητής της Ναντ Βαχίντ Χαλίλχοτζιτς, όπως αποφάσισε σε έκτακτη συνεδρίασή της νωρίς το απόγευμα, η πειθαρχική επιτροπή της γαλλικής λίγκας (LFP).

H ποινή ήρθε ξαιτίας της αποβολής του και της κάπως επιθετικής συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του αγώνα Ναντ-Μπρεστ (1-1) την Κυριακή.

Ο προπονητής της Ναντ, ο οποίος υπερασπίστηκε τον εαυτό του μέσω τηλεδιάσκεψης, παραμονή του αγώνα στο «Parc des Princes» εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν (22/4), θα χάσει τον αγώνα εναντίον της παριζιάνικης ομάδας, και στη συνέχεια άλλους τρεις. Ωστόσο, θα βρίσκεται στον πάγκο της Ναντ για τον εντός έδρας αγώνα εναντίον της Τουλούζ στις 17 Μαΐου, την τελευταία αγωνιστική της Ligue 1.

Έξαλλος μετά την αποβολή του αμυντικού του Ντεμέν Ταμπιμπού μετά από έλεγχο VAR, ο Βαχίντ Χαλιλχότζιτς αποβλήθηκε την Κυριακή από τον διαιτητή Γκιγιόμ Παραντί. Στη συνέχεια εθεάθη να αντιμετωπίζει και να αγγίζει σωματικά τον αναπληρωματικό διαιτητή, Φλοράν Μπατά, από τον οποίο τον χώρισε ο παίκτης του, Τσιντόζι Αουαζιέμ, πριν επιτεθεί λεκτικά στον πρώτο διαιτητή, λέγοντας επανειλημμένα: «Δεν ντρέπεσαι;»