Νέα ευκαιρία της ΑΕΚ, δεν τα κατάφερε ο Κουτέσα (vid)

Ευκαιρία με τον Κουτέσα είχε η ΑΕΚ κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο στο 30ο λεπτό, ωστόσο ο Μπατάγια νίκησε τον Ελβετό και έσωσε τους Ισπανούς.

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