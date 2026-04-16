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Νέα ευκαιρία της ΑΕΚ, δεν τα κατάφερε ο Κουτέσα (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ευκαιρία με τον Κουτέσα είχε η ΑΕΚ κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο στο 30ο λεπτό, ωστόσο ο Μπατάγια νίκησε τον Ελβετό και έσωσε τους Ισπανούς.

Δείτε εδώ:

Νέα ευκαιρία της ΑΕΚ, δεν τα κατάφερε ο Κουτέσα (vid)