Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA CONFERENCE LEAGUE Νέα ευκαιρία της ΑΕΚ, δεν τα κατάφερε ο Κουτέσα (vid) 16-04-2026 22:42 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ Rayo Vallecano ΠΡΟΣΩΠΑ Ντέρεκ Κουτέσα 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ευκαιρία με τον Κουτέσα είχε η ΑΕΚ κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο στο 30ο λεπτό, ωστόσο ο Μπατάγια νίκησε τον Ελβετό και έσωσε τους Ισπανούς. Δείτε εδώ: Ανάλυση: Είναι ο Γενς Στάγκε το 8άρι που τόσο χρειάζεται ο Παναθηναϊκός; menshouse.gr Χουάνγκ με 4,5 εκατομμύρια ευρώ: Πώς έγινε η μεταγραφική κλοπή του καλοκαιριού! menshouse.gr Σάκης Ρουβάς – Κάτια Ζυγούλη: Η πρώτη αντίδραση μετά τα δημοσιεύματα για τον «χωρισμό-βόμβα» dailymedia.gr Προβάρουν τα πράσινα: Οι 4 μεταγραφές που ανακοινώνει ο Ανδρουλάκης στο ΠΑΣΟΚ instanews.gr Ο παίκτης του ΠΑΟΚ με το μεγαλύτερο κίνητρο απέναντι στην Ντινάμο Κιέβου! menshouse.gr Βρες ποια πρωτεύουσα αρχίζει από το γράμμα που σου δίνουμε: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που χάνουν όλοι; menshouse.gr Δεν τον πήραν σοβαρά και τώρα τρέχουν: Ονόματα – έκπληξη με το κόμμα Σαμαρά instanews.gr Μετά τον Φώτη Ιωαννίδη: Νέο look και για την Ελένη Βουλγαράκη dailymedia.gr Νέα ευκαιρία της ΑΕΚ, δεν τα κατάφερε ο Κουτέσα (vid) SHARE