Η Λιντς πήρε για πρώτη φορά διπλό στο Old Trafford μετά από 45 χρόνια!

Η μεγάλη νίκη που πανηγύρισε η Λιντς στην έδρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πέρα από την βαθμολογική ανάσα που έδωσε στα «Παγώνια» είχε και ιστορικό χαρακτήρα.

Η Λιντς παραδοσιακά δυσκολεύεται στην έδρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, και τα τελευταία 45 χρόνια δεν είχε επικρατήσει στο ιστορικό Old Trafford, αφού οι «κόκκινοι διάβολοι» στην Premier League έτρεξαν ένα σερί αγώνων κόντρα στη Λιντς με νίκες ή ισοπαλίες.

Η τελευταία φορά που η Λιντς είχε αλώσει την έδρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ήταν στις 28 Φεβρουαρίου του 1981, όταν τα «Παγώνια» είχαν επικρατήσει των «κόκκινων διάβολων» με 0-1, με τον Μπράιαν Φλιν στο 85' να διαμορφώνει το αποτέλεσμα.

Έκτοτε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έτρεξε ένα σερί 11 νικών και 7 ισοπαλιών ως γηπεδούχος απέναντι στην Λιντς στην Premier League, μέχρι το σερί αυτό να σταματήσει την Δευτέρα (13/4), με την μεγάλη νίκη που πανηγύρισαν τα «παγώνια».