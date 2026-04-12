Πολύ σημαντική νίκη στη μάχη που δίνει για την παραμονή έκανε η Κολωνία επί της Βέρντερ Βρέμης, η οποία επίσης δίνει την ίδια μάχη, με σκορ 3-1

Εκμεταλλευόμενη τη δύναμη της έδρας του «ΡάινΕνεργκί Στάντιον», η Κολωνία επικράτησε με 3-1 της Βέρντερ Βρέμης για την 29η αγωνιστική, κάνοντας βήμα παραμονής στην Bundesliga.



Οι «τράγοι» προηγήθηκαν μόλις στο 7ο λεπτό, με το εύστοχο πέναλτι του Σαϊντ Ελ Μαλά - πέναλτι που κέρδισε ο Ράγκναρ Άτσε έπειτα από παρέμβαση του VAR. Το VAR επενέβη και πάλι στο 24’, προκειμένου να αποβάλει ο διαιτητής Τομπάιας Ράιχελ τον Μάρκο Φριντλ με απευθείας κόκκινη κάρτα, αφήνοντας με δέκα τη Βέρντερ. Η Κολωνία έφτασε και σε δεύτερο γκολ, στο 65’ με τον Άτσε να σκοράρει παίρνοντας το «ριμπάουντ», με τους γηπεδούχους να κρατάνε παρά τη μείωση του σκορ από τους «πράσινους». Το VAR και πάλι «έσωσε» τον Ράιχελ, με τον Ρομάνο Σμιντ να κάνει το 2-1 από την άσπρη βούλα.

Στην τελευταία φάση του αγώνα, ο Ισάκ Γιοχάνεσον σούταρε, η μπάλα κάπου κόντραρε λίγο και κατέληξε στα δίχτυα του Μίο Μπάκχαους για το τελικό 3-1. Η ομάδα του Ρενέ Βάγκνερ ανέβηκε στους 30 βαθμούς, δύο περισσότερους από τη Βέρντερ Βρέμης και πέντε από τη 16η Ζανκτ Πάουλι που, αν ολοκληρωνόταν τώρα το πρωτάθλημα, θα έπαιζε μπαράζ για την παραμονή.