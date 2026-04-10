Ο Ζαϊρ Εμερί έγινε ο νεότερος παίκτης με 40 συμμετοχές και έσπασε το ρεκόρ του Μπέλιγχαμ

Συνεχίζει να σπάει ρεκόρ ο ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν

Ο Ζαϊρ-Εμερί βρέθηκε για ακόμη μία φορά στην 11αδα της Παρί Σεν Ζερμέν, στον προημιτελικό του Champions League κόντρα στη Λίβερπουλ (2-0) και σημείωσε ένα ρεκόρ, το οποίο μέχρι και πριν λίγες μέρες άνηκε στον Τζουντ Μπέλιγχαμ. Πιο συγκεκριμένα ο Γάλλος ποδοσφαιριστής έγινε ο νεαρότερος που έφτασε τις 40 συμμετοχές στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, μόλις 20 ετών και 31 ημερών.

Θυμίζουμε πως ο Μπέλιγχαμ διατηρούσε αυτό το ρεκόρ, όντας στις πρώτες 40 συμμετοχές του,21 ετών και 164 ημερών, ενώ πλέον στην τρίτη θέση έχουμε τον Ίκερ Κασίγιας (21 ετών 275 ημερών).