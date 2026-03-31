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Δοκάρι για την Εθνική με τον Παυλίδη! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο επιθετικός της Μπενφίκα στο 64΄ σημάδεψε το αριστερό δοκάρι της Ουγγαρίας από πλάγια θέση και είχε μεγάλη στιγμή για να ανοίξει το σκορ στην Βουδαπέστη!
Δοκάρι για την Εθνική με τον Παυλίδη! (vid)