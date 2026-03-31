Δοκάρι για την Εθνική με τον Παυλίδη! (vid)

Ο επιθετικός της Μπενφίκα στο 64΄ σημάδεψε το αριστερό δοκάρι της Ουγγαρίας από πλάγια θέση και είχε μεγάλη στιγμή για να ανοίξει το σκορ στην Βουδαπέστη!