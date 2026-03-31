Ποινή φυλάκισης με αναστολή για Β. Γκαγκάτση, Γκιρτζίκη, Πιλάβιο για την «κάρτα υγείας» στην ΕΠΟ

Ανετράπη η δικαστική απόφαση κι έπεσαν στα «μαλακά» οι τρεις πρώην πρόεδροι της Ομοσπονδίας για το σκάνδαλο της «κάρτας υγείας».

Επτά χρόνια έπειτα από την πρωτόδικη απόφαση, με την οποία ο Βασίλης Γκαγκάτσης, ο Γιώργος Γκιρτζίκης και ο Σοφοκλής Πιλάβιος (και οι Γ. Οικονομίδης, Γ,. Σιντόρης) είχαν τιμωρηθεί με πενταετή κάθειρξη με αναστολή μέχρι την έφεση ως ένοχοι σε βαθμό κακουργήματος για το σκάνδαλο της «κάρτας υγείας» στην ΕΠΟ, η δικαστική απόφαση ανετράπη και έπεσαν στα «μαλακά» οι τρεις πρώην πρόεδροι της Ομοσπονδίας.

Το δικαστήριο τους έκρινε ενόχους και σε δεύτερο βαθμό αλλά επέβαλε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών με τριετή αναστολή στον Σοφοκλή Πιλάβιο και τον Γιώργο Γκιρτζίκη και ποινή φυλάκισης 40 μηνών στον πρώην πρόεδρο της ΕΠΟ Βασίλη Γκαγκάτση και στον πρώην αναπληρωτή πρόεδρο Γιώργο Οικονομίδη, επίσης με τριετή αναστολή.

Αντίθετα, αθωώθηκε ο πρώην σύμβουλος της ΕΠΟ Γιώργος Σιντόρης.

Οι δικαστές υιοθέτησαν την πρόταση της εισαγγελέα επί των ποινών, για το αδίκημα της κακουργηματικής απιστίας για το σκάνδαλο της «κάρτας υγείας». Οι πρώην πρόεδροι της ΕΠΟ κατηγορούνταν ότι προκάλεσαν ζημία στην ΕΠΟ, ύψους 29 εκατομμυρίων ευρώ καθώς κάλυπταν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις προς τις εταιρείες Pc Systems και Opentec, χωρίς όμως, να υλοποιούνται οι μετρήσεις που είχαν συμφωνηθεί στους ποδοσφαιριστές