«Σφήνα» της Γιουβέντους για Ρούντιγκερ

Το ενδιαφέρον ουκ ολίγων ομάδων έχει προσελκύσει ο Αντόνιο Ρούντιγκερ ενόψει καλοκαιριού, καθώς όλα δείχνουν ότι θα αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης με τη λήξη του συμβολαίου του. Η Γιουβέντους προσφέρει διετές συμβόλαιο συνεργασίας έναντι 25 εκατ. ευρώ.

Η ισπανική ομάδα δεν προτίθεται να προχωρήσει σε ανανέωση, γεγονός που έχει ανοίξει την «όρεξη» σε αρκετούς συλλόγους. Ήδη, Αλ Χιλάλ, Φενέρμπαχτσε και Νιουκάστλ έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για την απόκτησή του.

Στο παιχνίδι φαίνεται πως μπαίνει πλέον δυναμικά και η Γιουβέντους. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, οι «μπιανκονέρι» εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του και έχουν καταθέσει πρόταση που περιλαμβάνει διετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές που φτάνουν τα 25 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και μπόνους υπογραφής.

Ο έμπειρος στόπερ αποτελεί προσωπική επιλογή του Λουτσιάνο Σπαλέτι, με τη διοίκηση να βλέπει στο πρόσωπό του έναν ηγέτη για την αμυντική γραμμή της ομάδας.