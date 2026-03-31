Η Μίλαν έκλεισε το μεγάλο ταλέντο της Παρτιζάν

Η Μίλαν έκλεισε και θα πάρει το καλοκαίρι τα δικαιώματα του νέου ταλέντου του σερβικού πρωταθλήματος, Αντρέι Κόστιτς.

Ο 19χρονος φορ της Παρτιζάν, με καταγωγή από το Μαυροβούνιο, έχει κάνει σπουδαία σεζόν φέτος με την ομάδα του Βελιγραδίου, έχοντας στο ενεργητικό του 11 γκολ και μια ασίστ σε 34 αγώνες, και από το καλοκαίρι θα μετακινηθεί στο Μιλάνο με πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Μάλιστα ο νεαρός επιθετικός ταξίδεψε χθες στην Ιταλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει προσύμφωνο συνεργασίας με τους “ροσονέρι”, οι οποίοι ήδη έχουν συμφωνήσει με την Παρτιζάν στα 12 εκατ. ευρώ για τα δικαιώματα του.