Κουρτουά: Εκτός μάχης για έξι εβδομάδες

Ο Τιμπόο Κουρτουά υπέστη μυϊκό τραυματισμό στον ορθό μηριαίο του δεξιού τετρακεφάλου στον επαναληπτικό με την Μάντσεστερ Σίτι και θα μείνει εκτός μάχης για περίπου 1.5 μήνα. Ο Βέλγος χάνει τους προημιτελικούς με την Μπάγερν.

Οι ιατρικές εξετάσεις, στις υποβλήθηκε ο γκολκίπερ των «Μέρενγκες» το πρωί (19/3) έδειξαν μυϊκό τραυματισμό.

Ο Κουρτουά ξεκίνησε στην ενδεκάδα του αγώνα της Τρίτης στο «Etihad Stadium» και αγωνίστηκε στο πρώτο ημίχρονο, όπου πραγματοποίησε αρκετές εντυπωσιακές επεμβάσεις, χωρίς να έχει ενοχλήσεις.

Ωστόσο, στο ημίχρονο αντικαταστάθηκε από Αντρέι Λουνίν. Ο Ουκρανός τερματοφύλακας, παρεμπιπτόντως έκανε αρκετές καθοριστικές επεμβάσεις απέναντι στους «Πολίτες».

Αρχικά, στη Ρεάλ έκαναν λόγο για μυϊκή θλάση που θα κρατούσε τον Βέλγο διεθνή γκολκίπερ, εκτός μόνο για το ντέρμπι της Κυριακής απέναντι στην Ατλέτικο. Ωστόσο, καθ’ όλη τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας άρχισαν να κυκλοφορούν πληροφορίες που έδειχναν έναν πιο σοβαρό τραυματισμό.

Οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώθηκαν την Πέμπτη (19/3), με τον τραυματισμό στον τετρακέφαλο να σημαίνει ότι οι Μαδριλένοι δεν θα μπορεί να υπολογίζουν τον Κουρτουά στο παιχνίδι των προημιτελικών του Champions League με την Μπάγερν, που θα διεξαχθεί μεταξύ 7 και 15 Απριλίου.