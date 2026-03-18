Τα… φιλάκια του Γκουαρδιόλα στον Ρούντιγκερ: Έντονο τετ-α-τετ στο τέλος του αγώνα (vid)

Γκουαρδιόλα και Ρούντιγκερ παραλίγο να έρθουν στα χέρια μετά το τέλος του Σίτι-Ρεάλ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης πανηγύρισε την πρόκριση στους «8» του Champions League μέσα στο «Έτιχαντ», επικρατώντας 2-1 της Μάντσεστερ Σίτι στο δεύτερο ματς, μετά τη νίκη της με 3-0 στο «Μπερναμπέου». Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Πεπ Γκουαρντιόλα χαιρέτισε με χειραψία όλους τους παίκτες της Ρεάλ, αλλά όταν έφτασε στον Ρούντιγκερ, τα αίματα… άναψαν.

Οι δυο τους τα είπαν σε έντονο ύφος και παραλίγο να απειληθεί επεισόδιο, αλλά παρενέβησαν οι Νέιθαν Άκε και Άλβαρο Αρμπελόα για να μην εκτραχυνθεί η κατάσταση.

Πάντως, ο Πεπ εμφανώς εκνευρισμένος, έστειλε… φιλάκια στον άσο της Ρεάλ την ώρα που απομακρυνόταν.