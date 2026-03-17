Ρούντιγκερ για το χτύπημα στον Ρίκο: «Μου αρέσει να παίζω σκληρά, νομίζω ότι ήταν υπερβολικός» (vids)

Χωρίς διάθεση να δείξει μετανιωμένος εμφανίστηκε ο Αντόνιο Ρούντιγκερ, όταν ρωτήθηκε για το σκληρό μαρκάρισμα του στον Ντιέγκο Ρίκο στο παιχνίδι απέναντι στην Χετάφε.

Ο Γερμανός αμυντικός συμμετείχε στην συνέντευξη Τύπου ενόψει του σημερινού (17/3) αγώνα κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι για το Champions League και κλήθηκε να σχολιάσει το χτύπημα εκτός φάσης στον ποδοσφαιριστή της Χετάφε, τονίζοντας πως η αντίδραση του αντιπάλου του ήταν υπερβολική.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Βλέπετε το βίντεο σε αργή κίνηση και φαίνεται απαίσιο, φυσικά, δεν πρόκειται να διαφωνήσω, αλλά δεν τον σκότωσα, δεν χρειάζεται να υπερβάλλει. Αν είχα πάει εκεί με αυτή την πρόθεση, δεν θα είχε σηκωθεί από το έδαφος. Δεν το δικαιολογώ, αλλά έτρεχε μετά, έτσι δεν είναι;

Αν παγώσεις ένα καρέ, φαίνεται απαίσιο. Γιατί δεν με απέβαλαν; Δεν ήταν ποτέ πρόθεσή μου. Μου αρέσει να είμαι σκληρός, αλλά έχω τα όριά μου που δεν ξεπερνάω. Νομίζω ότι ο τύπος υπερέβαλε. Χρειαζόταν λίγη συγκέντρωση. Δεν πρέπει να μένουμε σε αυτό ή να λέμε ότι κάποιος ήθελε να σε σκοτώσει. Πρέπει να έχουμε τα πράγματα υπό έλεγχο».

“The way he spoke was like I killed him… if I wanted to hurt Diego Rico he wouldn’t get up” 😳



Antonio Rudiger hit back at Diego Rico’s reaction and said the incident was being exaggerated 💬 pic.twitter.com/qqeap5KFjQ — BeanymanSports (@BeanymanSports) March 16, 2026

Δείτε την φάση που ξεσήκωσε αντιδράσεις στην Ισπανία: