Γκατσίνοβιτς: «Πρέπει να δείξουμε την ίδια σοβαρότητα και στο δεύτερο παιχνίδι»

Ο άσος της ΑΕΚ τόνισε ότι η ομάδα του είναι σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, τον προηγούμενο Οκτώβριο.

Ο Γκατσίνοβιτς ήταν ο ένας από τους σκόρερ της ΑΕΚ στο 4-0 επί της Τσέλιε και σημείωσε ότι το παιχνίδι δεν ήταν τόσο εύκολο όσο δείχνει το τελικό σκορ.

Οι δηλώσεις του άσου της ΑΕΚ.

«Σε γενικές γραμμές είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τον Οκτώβριο, είμαστε περισσότερο χρόνο μαζί οι παίκτες, έχουμε περισσότερο αυτοπεποίθηση σαν ομάδα, έχουμε τον έλεγχο στον αγωνιστικό χώρο, αυτό έκανε τη διαφορά και είμαστε στον σωστό δρόμο.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών η ομάδα παίζει καλά, παίζει όλο και καλύτερα, αν μπορούμε να συγκρίνουμε το αποψινό με το πρώτο παιχνίδι η ομάδα είναι σε καλύτερη κατάσταση. Όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι υγιείς, δεν υπάρχουν τραυματίες, υπάρχει πολύ ποιότητα στην ομάδα, δεν είναι μόνο αυτοί που είναι στην ευρωπαϊκή λίστα είναι και αυτοί που έχουν μείνει πίσω οπότε υπάρχουν επιλογές και εκεί βρίσκεται η διαφορά».

Για το γκολ που πέτυχε είπε: «Σε όλους αρέσει να σκοράρουν, κυρίως όταν έχεις καιρό να βάλεις γκολ οπότε σου δίνει έξτρα ώθηση, όρεξη. Ίσως το σημερινό αποτέλεσμα να φαίνεται εύκολο αλλά δεν ήταν, έπρεπε να πάρουμε στα σοβαρά τον αντίπαλο, έχει την ποιότητα για να μπορέσει να μας κάνει τη ζημιά, ευτυχώς τα καταφέραμε. Πρέπει να δείξουμε την ίδια σοβαρότητα στον επαναληπτικό αλλά προηγείται το παιχνίδι με τον Ατρόμητο».