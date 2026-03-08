Σε μεγάλη αγωνιστική κρίση οι βερδιμπλάνκος που ηττήθηκαν καθαρά με 2-0 από την Χετάφε, στην πιο στείρα εμφάνιση της σεζόν.

Τέσσερις ημέρες πριν από το παιχνίδι του ΟΑΚΑ για τους 16 του Europa League, η Χετάφε πρόσφερε ένα χρήσιμο μάθημα για το πως νικιέται αυτή η Μπέτις.

Η ομάδα του Χαβιέρ Μπορδαλάς με σφιχτό, συμπαγές 5-4-1, χωρίς να ενδιαφέρεται για την κατοχή (29%) κατάφερε να κερδίσει με 2-0 την Μπέτις που απείλησε ελάχιστα και έδειξε απόλυτα μπλοκαρισμένη απέναντι στους Μαδριλένους.

Μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες με Ράγιο Βαγεκάνο (1-1) και Σεβίλλη (2-2), αυτό ήταν το τρίτο σερί ανεπιτυχές αποτέλεσμα του Μανουέλ Πελεγκρίνι που παραμένει στην 5η θέση, ωστόσο είναι εμφανές ότι διάγει περίοδο αγωνιστικής κοιλιάς.

Από φάση που ξεκίνησε από πλάγιο άουτ και εκπληκτική επέμβαση του Βάγες σε κεφαλιά του Ντουάρτε, ο Κίκο Φεμενία πήρε το ριμπάουντ και με βολέ κεραυνοβόλησε για το 1-0 (28').

Το άμεσο ποδόσφαιρο της Χετάφε προκάλεσε τεράστια προβλήματα στην άμυνα της Μπέτις που δέχθηκε ένα ακόμα φθηνό γκολ.

Μία απομάκρυνση του Αμπκάρ στη μεσαία γραμμή και μία κακή έξοδος του Βάγες, πρόσφερε το 2-0 στον Σατριάνο, ο οποίος με ψηλοκρεμαστό πλασέ τιμώρησε την νέα κακή εκτίμηση της άμυνας της Μπέτις.

Απέναντι σε μία καλή οργανωμένη άμυνα της Χετάφε, οι Σεβιγιάνοι δεν έκαναν καθαρή ευκαιρία στην επανάληψη και έρχονται με τη χειρότερη δυνατή ψυχολογία στο ΟΑΚΑ για την πρώτη μάχη με τον Παναθηναϊκό.