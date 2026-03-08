Οι ενδεκάδες στο Βόλος - ΟΦΗ

Έτσι παρατάσσονται Βόλος και ΟΦΗ για το μεταξύ τους παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό, για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Κώστας Μπράτσος και Χρήστος Κόντης επέλεξαν τους 11 που θα ξεκινήσουν τον αγώνα. Αναλυτικά: Βόλος: Σιαμπάνης, Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Τζόκα, Αμπάντα, Μπουζούκης, Κόμπα, Λάμπρου, Χουάνπι, Ουρτάδο Στον πάγκο: Μορέιρα, Τσοκάνης, Σόρια, Γκονζάλες, Γροσδης, Μακνι, Φορτούνα, Τριανταφύλλου, Κύρκος, Μαρτίνες, Γραμματικάκης, Τασιούρας ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Γκονζάλεθ, Αθανασίου, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Ισέκα, Φούντας, Σαλσίδο Στον πάγκο: Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Πούγγουρας, Χριστόπουλος, Κανελλόπουλος, Μπαΐνοβιτς, Νέιρα, Σενγκέλια, Θεοδοσουλάκης, Ρομάνο