Οι ενδεκάδες στο Βόλος - ΟΦΗ

Κώστας Μπράτσος και Χρήστος Κόντης επέλεξαν τους 11 που θα ξεκινήσουν τον αγώνα.
Αναλυτικά:
Βόλος: Σιαμπάνης, Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Τζόκα, Αμπάντα, Μπουζούκης, Κόμπα, Λάμπρου, Χουάνπι, Ουρτάδο
Στον πάγκο: Μορέιρα, Τσοκάνης, Σόρια, Γκονζάλες, Γροσδης, Μακνι, Φορτούνα, Τριανταφύλλου, Κύρκος, Μαρτίνες, Γραμματικάκης, Τασιούρας
ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Γκονζάλεθ, Αθανασίου, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Ισέκα, Φούντας, Σαλσίδο
Στον πάγκο: Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Πούγγουρας, Χριστόπουλος, Κανελλόπουλος, Μπαΐνοβιτς, Νέιρα, Σενγκέλια, Θεοδοσουλάκης, Ρομάνο