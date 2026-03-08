Παρελθόν από την Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη ο Μπάουερ

Ο Ντάνιελ Μπάουερ αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Βόλφσμπουργκ, μετά την εντός έδρας ήττα από το Αμβούργο

Η Βόλφσμπουργκ βρίσκεται στη17η θέση του βαθμολογικού πίνακα, σε σύνολο 18 ομάδων, μετά από τις πρώτες 25 στροφές του πρωταθλήματος και, μετά την εντός έδρας ήττα από το Αμβούργο ο Ντάνιελ Μπάουερ απομακρύνθηκε και επίσημα από την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Μαζί με τον 43χρονο προπονητή, λύθηκε και η συνεργασία με τον 51χρονο αθλητικό διευθυντή, Πέτερ Κρίστιανσεν.

“Αυτή η απόφαση ήταν κάθε άλλο παρά εύκολη για εμάς. Ελπίζαμε να αλλάξουμε τα πράγματα μαζί. Αναλύοντας τη συνολική κατάσταση, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να δώσουμε στην ομάδα μια νέα ώθηση για να εξασφαλίσει την παρουσία της στην ερχόμενη Bundesliga. Είμαστε πολύ ευγνώμονες στον Ντάνιελ για την αφοσίωσή του στην πρώτη ομάδα, αλλά και για τα πολλά χρόνια εργασίας του ως προπονητής στην ακαδημία της Βόλφσμπουργκ. Του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το μέλλον, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο” αναφέρει ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας.