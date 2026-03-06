Παναθηναϊκός: Αποφόρτιση για Ρενάτο και Ίνγκασον

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την προετοιμασία του ενόψει Λεβαδειακού, με τους Ίνγκασον και Ρενάτο Σάντσες να κάνουν αποφόρτιση.

Το «Τριφύλλι» ξεκίνησε σήμερα την προετοιμασία του για το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, με τους Ρενάτο Σάντσες και Ίνγκι Ίνγκασον να ακολουθούν πρόγραμμα αποφόρτισης. Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν πάντως βγήκαν «καθαρές» κι έτσι ακόμα κι αν λείψουν από το ματς της Λιβαδειάς, θα είναι διαθέσιμοι για το κρίσιμο παιχνίδι με την Ρεάλ Μπέτις.

Από εκεί και πέρα, οι Ντέσερς, Τσιριβέγια, Σιώπης και Κώτσιρας συνέχισαν με ατομικό, ενώ θεραπεία έκανε ο Πάλμερ-Μπράουν.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» άρχισε την Παρασκευή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εκτός έδρας αγώνα κόντρα στον Λεβαδειακό.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, ακολούθησε τακτική και παιχνίδι στο μισό γήπεδο, ενώ έγινε και εξάσκηση στα τελειώματα. Πρόγραμμα αποφόρτισης ακολούθησαν οι Ίνγκασον, Σάντσες. Ατομικό έκαναν οι Ντέσερς, Τσιριβέγια, Σιώπης, Κώτσιρας και θεραπεία ο Πάλμερ – Μπράουν».