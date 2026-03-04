Αντιδράσεις για Ρούντιγκερ: Η BILD ζητά τον αποκλεισμό του από το Μουντιάλ

Στο επίκεντρο κριτικής βρίσκεται ο Αντόνιο Ρούντιγκερ μετά το περιστατικό στον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στη Χετάφε.

Ο Γερμανός αμυντικός πρωταγωνίστησε αρνητικά, όταν στο 26ο λεπτό έτρεξε προς τον Ντιέγκο Ρίκο, ο οποίος ήταν ήδη στο έδαφος μετά από μαρκάρισμα, και τον χτύπησε με γονατιά.

Παρά τη σοβαρότητα της φάσης, ο διαιτητής δεν έδειξε ούτε κίτρινη κάρτα, γεγονός που προκάλεσε κύμα διαμαρτυριών.

Ο Ρίκο, εμφανώς ενοχλημένος, υποστήριξε πως η ενέργεια ήταν εσκεμμένη, τονίζοντας ότι αν οι ρόλοι ήταν αντίστροφοι, η τιμωρία θα ήταν βαριά και πιθανότατα θα του στοίχιζε ολόκληρη τη σεζόν.

Το συμβάν δεν πέρασε απαρατήρητο στη Γερμανία. Η εφημερίδα BILD εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά του Ρούντιγκερ, χαρακτηρίζοντας την πράξη του ως επίθεση και όχι απλώς ένα σκληρό φάουλ.

Μάλιστα, κάλεσε τον ομοσπονδιακό τεχνικό Γιούλιαν Νάγκελσμαν να αφήσει τον παίκτη εκτός αποστολής για το επερχόμενο Μουντιάλ, επισημαίνοντας ότι η εθνική ομάδα διαθέτει ήδη αξιόπιστες λύσεις στην άμυνα, όπως οι Σλότερμπεκ και Ταχ.