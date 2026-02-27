Γκεοργκίεφ: «Να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την ευρωπαϊκή πρόκληση»

Ο Μαρτιν Γκεοργκίεφ παραχώρησε δηλώσεις και αναφέρθηκε στην κλήρωση της φάσης των 16 του Conference League με την Τσέλιε.

Ο νεαρός Βούλγαρος τόνισε πως η ΑΕΚ θα πρέπει να εμφανιστεί έτοιμη και να πάρει... ρεβάνς από τους Σλοβένους, ενώ στάθηκε και στους 20.000 φίλους της Ένωσης που θα ταξιδέψουν την Κυριακή στον Βόλο.

Αναλυτικά όσα είπε στην Cosmote Tv:

Αν είχε προτίμηση: Όχι, δεν είχα κάποια ιδιαίτερη προτίμηση. Ευχόμαστε να είμαστε καλά, έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση και γιατί όχι… Όπως όλες οι ομάδες εύχονται να κρατήσουν το τρόπαιο στα χέρια τους, έτσι το ευχόμαστε και εμείς.

Έχω δει τι έχει πετύχει η ομάδα στη League Phase, θυμήθηκα ότι είχαμε χάσει στην Σλοβενία, είναι μια καλή ευκαιρία για να πάρουμε ρεβάνς.

Για το ότι βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα: Είναι ένα έξτρα κίνητρο ότι είμαι στη λίστα, ευχαριστώ γι’ αυτό, θα προσπαθήσω και εγώ να ικανοποιήσω με την απόδοση μου την ομάδα όχι μόνο όμως στην Ευρώπη αλλά και στο πρωτάθλημα.

Για τους 20.000 Ενωσίτες στον Βόλο κι αν είναι ένα κίνητρο ή άγχος: Είναι ένα έξτρα κίνητρο ο κόσμος αλλά ταυτόχρονα, όπως μας είπε και ο προπονητής μας, μας γεμίζει ευθύνες αυτό γιατί θα έρθουν άνθρωποι στο γήπεδο που θα ταξιδέψουν 300 χιλιόμετρα και πρεεπει να τους κάνουμε χαρούμενους.