Europa League: Η κλήρωση έστειλε τον Παναθηναϊκό πάνω στη Μπέτις!

Με την 5η ομάδα της La Liga θα αναμετρηθεί ο Παναθηναϊκός σε διπλούς αγώνες. Πρώτο ματς στη Λεωφόρο στις 12/03. Με Φερεντσβάρος ή Μπράγκα αν προκριθεί...

Στα... βαριά οι Πράσινοι στους "16" του Europa League. Οι δύο πιθανοί υποψήφιοι αντίπαλοι του Τριφυλλιού ήταν η Μίντιλαντ και η Μπέτις, με την κληρωτίδα να... επιλέγει την πιο δύσκολη, δηλαδή την ισπανική ομάδα, η οποία βρίσκεται στην 5η θέση της La Liga αυτή τη στιγμή, αφήνοντας τους Δανούς πάνω στην Νότιγχαμ Φόρεστ.

O πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 12 Μαρτίου στη Λεωφόρο, με τη ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στη Σεβίλλη.

Για δεύτερη φορά τη φετινή σεζόν στον δρόμο ελληνικής ομάδας η Μπέτις, καθώς στη League Phase είχε ηττηθεί με 2-0 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Σε περίπτωση που καταφέρει να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός, θα βρει στα προημιτελικά τον νικητή του ζευγαριού Φερεντσβάρος-Μπράγκα και στα ημιτελικά μία εκ των Γκενκ, Φράιμπουργκ, Θέλτα ή Λιόν.

Ιταλικός εμφύλιος στους "16" μεταξύ Ρόμα και Μπολόνια, η Θέλτα -που απέκλεισε τον ΠΑΟΚ- θα βρει τη Λιόν, η Στουτγκάρδη την Πόρτο και η Λιλ την Άστον Βίλα.

Αναλυτικά τα ζευγάρια της φάσης των "16":

Γκενκ - Φράιμπουργκ

Ρόμα - Μπολόνια

Φερεντσβάρος - Μπράγκα

Στουτγκάρδη - Πόρτο

Παναθηναϊκός - Μπέτις

Νότιγχαμ Φόρεστ - Μίντιλαντ

Θέλτα - Λιόν

Λιλ - Άστον Βίλα

Οι ημερομηνίες έως τον τελικό:

Φάση «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 20 Μαΐου 2026 (Κωνσταντινούπολη)