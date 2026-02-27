Europa League: Η κλήρωση έστειλε τον Παναθηναϊκό πάνω στη Μπέτις!

Στα... βαριά οι Πράσινοι στους "16" του Europa League. Οι δύο πιθανοί υποψήφιοι αντίπαλοι του Τριφυλλιού ήταν η Μίντιλαντ και η Μπέτις, με την κληρωτίδα να... επιλέγει την πιο δύσκολη, δηλαδή την ισπανική ομάδα, η οποία βρίσκεται στην 5η θέση της La Liga αυτή τη στιγμή, αφήνοντας τους Δανούς πάνω στην Νότιγχαμ Φόρεστ.
O πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 12 Μαρτίου στη Λεωφόρο, με τη ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στη Σεβίλλη.
Για δεύτερη φορά τη φετινή σεζόν στον δρόμο ελληνικής ομάδας η Μπέτις, καθώς στη League Phase είχε ηττηθεί με 2-0 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
Σε περίπτωση που καταφέρει να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός, θα βρει στα προημιτελικά τον νικητή του ζευγαριού Φερεντσβάρος-Μπράγκα και στα ημιτελικά μία εκ των Γκενκ, Φράιμπουργκ, Θέλτα ή Λιόν.
Ιταλικός εμφύλιος στους "16" μεταξύ Ρόμα και Μπολόνια, η Θέλτα -που απέκλεισε τον ΠΑΟΚ- θα βρει τη Λιόν, η Στουτγκάρδη την Πόρτο και η Λιλ την Άστον Βίλα.
Αναλυτικά τα ζευγάρια της φάσης των "16":
Γκενκ - Φράιμπουργκ
Ρόμα - Μπολόνια
Φερεντσβάρος - Μπράγκα
Στουτγκάρδη - Πόρτο
Παναθηναϊκός - Μπέτις
Νότιγχαμ Φόρεστ - Μίντιλαντ
Θέλτα - Λιόν
Λιλ - Άστον Βίλα
Οι ημερομηνίες έως τον τελικό:
Φάση «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026
Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026
Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026
Τελικός: 20 Μαΐου 2026 (Κωνσταντινούπολη)