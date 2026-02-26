Ισπανικός Τύπος: «Οι 16 του Europa... περιμένουν τη Θέλτα» (pics)

Φανερά αισιόδοξος είναι ο ισπανικός Τύπος, στον οποίο μονοπωλεί η ρεβάνς της Θέλτα με τον ΠΑΟΚ στο «Μπαλαΐδος».

Αποστολή στην Ισπανία

Ώρα ρεβάνς για τον Δικέφαλο στη μακρινή Γαλικία, σε μία περιοχή που... φωνάζει Θέλτα. Τον 90ό αγώνα της ιστορίας της σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα δώσει σήμερα (26/2 22:00) η ομάδα του Χιράλδες, με στόχο τους «16» του Europa League.

Ο Τύπος της ισπανικής πόλης είναι φανερά αισιόδοξος για πρόκριση της ομάδας της Γαλικίας, η οποία έχει το πλεονέκτημα μετά το 1-2 του πρώτου αγώνα στην Τούμπα.

Έντονα σχολιάζονται και οι πολλές απουσίες των Θεσσαλονικιών, ενώ αντικείμενο συζήτησης έγιναν οι χθεσινές δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος «χάρισε» ένα (ακόμα) highlight μαζί με τον Αλεσάντρο Μπιάνκο.

Ένας αγώνας-γιορτή για τη Θέλτα, η οποία φέτος επέστρεψε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από εννιά ολόκληρα χρόνια, έχοντας βλέψεις για πολύ ψηλά, σύμφωνα με τις δηλώσεις της προέδρου, Μαριάν Μουρίγο.

Τα εισιτήρια της ρεβάνς έγιναν... καπνός, με τους φίλους της ομάδας να δείχνουν έμπρακτα τη στήριξή τους στο σύνολο του Χιράλδες, κόντρα σε έναν ΠΑΟΚ που ψάχνει το... colpo grosso, για να βρεθεί για πρώτη φορά στην ιστορία του, στους «16» του Europa League.