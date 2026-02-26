ΠΑΟΚ: Ψάχνει υπέρβαση απέναντι στο ισπανικό «τείχος» - Τι αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας

Η Θέλτα έχει το πάνω χέρι στη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ, με τους Ισπανούς να υπογραμμίζουν πως η πρόκληση του Δικεφάλου φαντάζει ακόμη δυσκολότερη λόγω της εξαιρετικής άμυνας των Γαλιθιάνων.

Αποστολή στην Ισπανία

Μία ενδιαφέρουσα μονομαχία πρόκειται να λάβει χώρα στον αγωνιστικό χώρο του «Μπαλαΐδος», μεταξύ μίας εκ των κορυφαίων αμυνών της La Liga, αλλά και των «ασπρόμαυρων» της Θεσσαλονίκης.

Στις 25 αγωνιστικές του ισπανικού πρωταθλήματος, η ομάδα του Κλαούντιο Χιράλδες, έχει δεχθεί μόλις 27 τέρματα, όντας η τέταρτη καλύτερη άμυνα της κατηγορίας, πίσω μόνο από τα «μεγαθήρια», Ρεάλ Μαδρίτης, Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα.

Παρόμοια στατιστικά και στο Europa League, με το τέρμα του Γερεμέγιεφ να είναι το δωδέκατο που δέχονται οι Ισπανοί σε εννέα αγώνες του Europa League, με μέσο όρο 1,33 ανά παιχνίδι, ελαφρώς υψηλότερο από τον αντίστοιχο στο πρωτάθλημα (1,08).

Η ξεχωριστή αναφορά στα πεπραγμένα του Γιακουμάκη

Η φετινή εξαιρετική πορεία του Γιώργου Γιακουμάκη, σχολιάζεται έντονα από τα ισπανικά ΜΜΕ, καθώς ο Έλληνας φορ επιστρέφει στη... δράση, μετά την τιμωρία του.

Άλλωστε, ήταν και ο σκόρερ του τέρματος στον αγώνα της League Phase (3-1) τον περασμένο Οκτώβρη, αποτελώντας την μεγαλύτερη σταθερά στην «ασπρόμαυρη» επίθεση με 15 γκολ σε 31 εμφανίσεις.

«Οι κεντρικοί αμυντικοί της Θέλτα θα αντιμετωπίσουν ακόμη μία δύσκολη πρόκληση απέναντι σε έναν επιθετικό με έντονη σωματική παρουσία και εξαιρετικά στατιστικά», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Ισπανοί, σε μία «μάχη» μεταξύ του Γιώργου Γιακουμάκη και τριών κεντρικών αμυντικών της ομάδας του Βίγκο.

Παρόλα αυτά, ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ μπορεί να επέστρεψε, όμως απουσιάζουν οι οκτώ από τους δέκα πρώτους στην εν λόγω λίστα, με τον Μαγκομέντ Οζντόεφ να είναι ο μοναδικός διαθέσιμος, πλην του Γιώργου Γιακουμάκη.