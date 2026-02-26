Δικαιώθηκε ο ΠΑΣ Γιάννινα στο CAS και του επιστράφηκαν οι βαθμοί

Έξι βαθμούς πήρε πίσω ο ΠΑΣ Γιάννινα με απόφαση του CAS, η οποία θα αποτελέσει οδηγό και για άλλες υποθέσεις.

Δεκτή έκανε το CAS την αίτηση του ΠΑΣ Γιάννινα για ασφαλιστικά μέτρα μετά τις αφαιρέσεις βαθμών (έξι) για την υπόθεση Μαραγκουδάκη. Οι Ηπειρώτες δικαιώθηκαν από το διαιτητικό δικαστήριο και τους επιστράφηκαν έξι βαθμοί (τρεις αφαιρέθηκαν οριστικά και τρεις προσωρινά), ωστόσο παραμένει με αρνητική βαθμολογία λόγω τριών προσωρινών αφαιρέσεων.

Η Super League 2 αναφέρει κάτω από τον βαθμολογικό πίνακα:

Σύμφωνα με την υπ’ αρ.2026/Α/ 12174 απόφασης του CAS επιστρέφονται -3 βαθμοί που είχαν αφαιρεθεί προσωρινά και -3 βαθμοί που είχαν αφαιρεθεί οριστικά από την ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ.

Η βαθμολογία των playouts του Α' ομίλου διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΓ. Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.

1. ΠΑΟΚ Β’ 2 2-0-0 5-1 18

2. Καβάλα 2 0-1-1 0-3 13

3. Νέστος Χρυσούπολης 2 1-1-0 5-1 13

4. Καμπανιακός 2 0-2-0 0-0 10

5. Μακεδονικός 2 0-0-2 1-6 3

6. ΠΑΣ Γιάννινα 2 1-0-1 2-2 -1

