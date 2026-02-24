ΑΕΚ: 100άρησε ο Γκατσίνοβιτς

Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς έφτασε την Κυριακή τα 100 παιχνίδια στη Super League.

Τις εκατό συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Super League έφτασε ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, όπως καταγράφει η ιστοσελίδα της διοργανώτριας. Ο 31χρονος μέσος έκανε το ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα στις 6 Φεβρουαρίου 2022 με τα χρώματα του Παναθηναϊκού στην Τούμπα (ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-1). Αγωνίστηκε για ένα εξάμηνο με τους Πράσινους συνολικά σε 17 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις, με τις 13 από αυτές να είναι για το πρωτάθλημα.

Από το καλοκαίρι του 2022 συνέχισε την καριέρα του στην ΑΕΚ και η σεζόν 2022-23 ήταν η πιο παραγωγική του στη Super League (30 αγώνες – 9 γκολ). Συνολικά με την ΑΕΚ έχει 121 συμμετοχές και 18 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Στη Super League με τους Κιτρινόμαυρους έχει 87 αγώνες και 14 γκολ.

