Πρώτο δείγμα θετικό για Γκεοργκίεφ: Όλα όσα έκανε στο ντεμπούτο του ως βασικός με την ΑΕΚ

Ο Μαρτίν Γκεοργκίεφ επωμίστηκε το δύσκολο έργο να καλύψει το μεγάλο κενό στο δεξί άκρο της άμυνας της ΑΕΚ - μετά την απουσία του τιμωρημένου Λάζαρου Ρότα - και το έκανε με επιτυχία.

Ο 20χρονος διεθνής Βούλγαρος άσος, που η φυσική του θέση είναι στο κέντρο της άμυνας αλλά μπορεί να εξυπηρετήσει και τον ρόλο του δεξιού μπακ κάτι που κάνει σταθερά στην εθνική του ομάδα, όχι μόνο αντεπεξήλθε στο απαιτητικό ματς με τον Λεβαδειακό αλλά μπορούμε να βάλουμε και θετικό πρόσημο σε όλα όσα έκανε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κάτι που έπραξε και ο Μάρκο Νίκολιτς. «Η απόδοση του Γκεοργκίεφ ήταν πολύ καλή. Έπρεπε να περιμένει τη στιγμή του. Είναι ένας καλός παίκτης που μπορεί να παίξει σε τρεις θέσεις, ως στόπερ, δεξί μπακ και αριστερό μπακ. Είναι ένας all around παίκτης και έξυπνος».

Ο Σέρβος τεχνικός, είδε τον νεαρό άσο να καλύπτει με επάρκεια την απουσία του Ρότα, ο οποίος μην ξεχνάμε πως αποτελεί έναν απο τους πιο επιδραστικους παίκτες της ΑΕΚ, δίνοντας πράγματα και στις δύο πλευρές του γηπέδου και δείχνοντας - πέραν της αγωνιστικής του απόδοσης - και μια πνευματική ετοιμότητα όντας ταγμένος στο τακτικό πλάνο του προπονητή και στις οδηγίες που είχε λάβει.

Ο νεαρός Βούλγαρος, που αποκτήθηκε τον Γενάρη από την Σλάβια Σόφιας έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ και μέχρι τώρα είχε παίξει στα τελευταία λεπτά του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, είχε μια συνέπεια στα ανασταλτικά του καθήκοντα χθες ελέγχοντας τον χώρο ευθύνης του χωρίς να παίρνει πολύ μεγάλα ρίσκα. Κέρδισε τις 4 από τις 9 μονομαχίες εδάφους που έδωσε, είχε 2 κλεψίματα και 2 επανακτήσεις της μπάλας, υπέπεσε σε 3 φάουλ ενώ η μόνη κατηγορία που υστέρησε ήταν οι εναέριες μάχες που τις έχασε και τις 4 όχι όμως σε κάποιο επικίνδυνο σημείο.

Από εκεί και πέρα, με την μπάλα στα πόδια, έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι έχοντας μεγάλη συμμετοχή (μέτρησε 72 συμμετοχές) χωρίς να ανέβει πολλές φορές ψηλά. Όταν το έκανε όμως, είχε συνήθως την σωστή επιλογή δείγμα του καθαρού μυαλού που είχε και του κοντρολαρισμένου κορμιού του που τον βοηθά να παίζει με την μπάλα (είχε 2/3 επιτυχημένες ντρίπλες). Κορυφαία του στιγμή προφανώς η εντυπωσιακή του ενέργεια/ανάκτηση της μπάλας που κάνει στα όρια της μεγάλης περιοχής του αντιπάλου και η κάθετη πάσα προς τον Λούκα Γιόβιτς τον οποίο και έβγαλε φάτσα με την εστία.

Ο Γκεοργκίεφ πιστώνεται ως πάσα-κλειδί αυτή την ενέργεια (σ.σ. μία πάσα-κλειδί είναι η πάσα που οδηγεί σε σουτ από συμπαίκτη) αν και θα μπορούσε πολύ εύκολα, αυτή η πάσα να μετατρέπει και σε ασίστ, αν ο Γιόβιτς έκανε το νορμάλ για εκείνον και ήταν εύστοχος. Πάντως, η ενέργεια του Βούλγαρου από την αρχή έως το τέλος ήταν η ενδεδειγμένη στην προκειμένη περίπτωση, ενώ πρεπει να πούμε πως έβγαλε και στο σύνολο καλά ποσοστά στις μεταβιβάσεις της τάξεως του 80% (35/44).

Αν συνυπολογίσουμε όλα τα παραπάνω, μπορούμε να πούμε πως το ντεμπούτο του Μαρτιν Γκεοργκίεφ, ως βασικού, χαρακτηρίζεται άκρως θετικό και το ακόμα πιο σημαντικό είναι πως ο Βούλγαρος που αποτελεί ένα πρότζεκτ πάνω στο οποίο επένδυσαν οι Ριμπάλτα-Νίκολιτς και όλος ο οργανισμός, δείχνει πως έχει την πρώτη ύλη για να σταθεί μέσα από την εξέλιξη και τη βελτίωση σε αυτό το επίπεδο και έχει και την εμπιστοσύνη του προπονητή του.