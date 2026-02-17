Ο διαιτητής του Ίντερ-Γιουβέντους δέχτηκε απειλές!

H διαιτησία του Φεντερίκο Λα Πένα στο ντέρμπι της Ίντερ με την Γιουβέντους, έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στην Ιταλία, ενώ ο ρέφερι δέχεται απειλές για την ζωή του!

Ο Λα Πένα τα έκανε... μαντάρα με την αποβολή του Καλούλου, αφήνοντας την Γιουβέντους με δέκα ποδοσφαιριστές, κάτι που εξόργισε ακόμη και τον αρχιδιαιτητή της ιταλικής ομοσπονδίας, Στέφανο Ρόκι.

Η διαιτησία του Λα Πένα, ωστόσο προκάλεσε και απειλές για τον ίδιο και την οικογένειά του, με τον ρέφερι να καταγγέλλει στην αστυνομία όλα τα απειλητικά μηνύματα που δέχθηκε.

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά media, ο Λα Πένα δέχθηκε ακραία μηνύματα που ανέφεραν: «Θα σε πυροβολήσω», «Θα σε σκοτώσω», «Θα έρθουμε να σε ψάξουμε, ξέρουμε πού μένεις».