Ο πράσινος Πύργος της Βαβέλ

Το τριφύλλι έχει χρησιμοποιήσει φέτος 45 διαφορετικούς παίκτες από 21 διαφορετικές χώρες και ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί κι άλλο...

Φτάσαμε στα μέσα Φλεβάρη, μπαίνουμε ουσιαστικά στην τελική ευθεία της σεζόν και ο Παναθηναϊκός σχεδόν σε κάθε παιχνίδι βλέπει ένα νέο πρόσωπο να κάνει ντεμπούτο με την φανέλα του.

Με την Ρόμα στην τελευταία αγωνιστική της League phase του Europa League, ένα παιχνίδι ειδικών συνθηκών λόγω των πολλών απουσιών, φόρεσαν για πρώτη φορά την πράσινη φανέλα σε επίσημο παιχνίδι οι νεαροί Σκαρλατίδης και Τερζής, ενώ ντεμπούτο για φέτος έκανε και ο Κάτρης.

Τρεις ημέρες αργότερα απέναντι στην Κηφισιά είχαμε την πρεμιέρα του Σαντίνο Αντίνο, αλλά και την πρώτη εμφάνιση του Σωτήρη Κοντούρη.

Στον επαναληπτικό ημιτελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ είδαμε για πρώτη φορά τον Αντριάνο Γιάκουσιτς, ενώ στο παιχνίδι με την ΑΕΛ ο κόσμος του Παναθηναϊκού πήρε μία πρώτη γεύση από τον Χάβι Ερνάντεθ.

Κάπως έτσι, ο Παναθηναϊκός έφτασε στον απίστευτο αριθμό των 45 διαφορετικών ποδοσφαιριστών, από 21 διαφορετικές χώρες, οι οποίοι έχουν αγωνιστεί έστω σε ένα λεπτό με την φανέλα του στα πρώτα 41 επίσημα παιχνίδια της σεζόν!

Ένας αριθμός που είναι σίγουρο ότι θα αυξηθεί κι άλλο, καθώς ακόμα δεν έχουμε δει τον Κρίστιαν Τσάβες κάτω από την εστία του, όπως και του τραυματία Μουσά Σισοκό, ενώ δεν αποκλείεται να μπει στην εξίσωση και κάποιος από τους μικρούς που έχει μπει σε αποστολή, αλλά δεν έχει κάνει ντεμπούτο όπως ο Σταμέλλος, ο Καλοσκάμης, ο Βύντρα και ο Λάβδας.

Εγγυημένη... αποτυχία

Φαντάζει σίγουρο πλέον ότι στο τέλος της σεζόν, ο Παναθηναϊκός θα έχει σπάσει το ρεκόρ της σύγχρονης ιστορίας του, είναι πια πιθανό να φτάσει τους 50 διαφορετικούς ποδοσφαιριστές σε μία σεζόν!

Ένα σοκαριστικό νούμερο για μία επαγγελματική ομάδα, το οποίο ξυπνά αναμνήσεις από μία άλλη χαοτική χρονιά που έζησε ο Ολυμπιακός την σεζόν 2022-23.

Οι ομοιότητες είναι πολλές. Όπως ο φετινός Παναθηναϊκός, έτσι και ο Ολυμπιακός της σεζόν 2022-23, είχε πολλές προπονητικές αλλαγές. Ξεκίνησε με τον Πέδρο Μαρτίνς, τον διαδέχθηκε ο Κάρλος Κορμπεράν, στην συνέχεια ήρθε ο Μίτσελ για να τελειώσει την σεζόν ο Ζοσέ Ανιγκό.

Σε εκείνη την καταστροφική σεζόν για τον Ολυμπιακό, ο οποίος τερμάτισε στην 3η θέση του πρωταθλήματος, αποκλείστηκε κι αυτός στα ημιτελικά κυπέλλου και δεν έκανε νίκη σε 6 αγώνες των ομίλων του Europa League, οι ερυθρόλευκοι χρησιμοποίησαν 47 διαφορετικούς παίκτες, ένα ρεκόρ που έμοιαζε τότε ακατάρριπτο!

Άλλαξε όλο το ρόστερ

Βλέποντας κανείς τον χρόνο συμμετοχής αυτών των 45 παικτών που έχει χρησιμοποιήσει φέτος ο Παναθηναϊκός διαπιστώνει κάτι οξύμωρο. Αυτός με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής είναι κάποιος που ήρθε ως η λιγότερο ηχηρή μεταγραφή.

Ο Αχμέντ Τουμπά έχει παίξει σε 2.893 αγωνιστικά λεπτά φέτος και κερδίζει οριακά την μάχη από τον τραυματία Πέδρο Τσιριβέγια που έχει 2.418. Την τριάδα κλείνει ένας παίκτης που τα δύο προηγούμενα χρόνια δεν έπαιζε σεζόν καθόλου, ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν με 2.275.

Πάμε στο κεφάλαιο μεταγραφές. Με τις προσθήκες των Μουσά Σισοκό, Χάβι Ερνάντεθ, Αντριάνο Γιάγκουστις που έγιναν στο φινάλε της προθεσμίας, ο Παναθηναϊκός έφτασε τις 19 μεταγραφές από την 1η Ιουνίου του 2025, με άλλα λόγια άλλαξε το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ του, χτίζοντας ξανά από την αρχή!

Αν σε αυτές προσθέσουμε και τις μεταγραφές της προηγούμενης σεζόν, τότε προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι πράσινοι από την 1η Ιουνίου του 2024 (δηλαδή μέσα σε 1,5 σεζόν) έχουν κάνει 30 μεταγραφές, έχουν αλλάξει τέσσερις προπονητές και η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι το καλοκαίρι θα γίνει ένα ακόμα μαζικό ξεσκαρτάρισμα με διψήφιο αριθμό νέων προσώπων.

Με τόσες αλλαγές είναι σχεδόν αδύνατον να προκύψει χημεία στο γήπεδο, να βγουν αυτοματισμοί, να υπάρχουν διακριτοί ρόλοι, πράγματα απαραίτητα σε κάθε επαγγελματική ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό.

Ένας πράσινος πύργος της Βαβέλ, με ένα περίπλοκο και πολυπληθές οργανόγραμμα, που δεν μπορεί να βρει με κανέναν τρόπο να βρει τον βηματισμό του και μοιάζει να κυνηγάει συνεχώς την ουρά του...