Μπενίτεθ: «Πολύ σημαντικό να προσαρμόζονται οι παίκτες σε διαφορετικά συστήματα»

Ο Ράφα Μπενίτεθ τόνισε ότι οι μεταγραφές που έγιναν δίνουν πράγματα στον Παναθηναϊκό και στάθηκε στην σημασία που έχει το να μπορούν οι παίκτες του να προσαρμόζονται σε διαφορετικά συστήματα.

Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε με εμφατικό τρόπο στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, με τον Τάσο Μπακασέτα να πετυχαίνει χατ-τρικ και να πρωταγωνιστεί στο 3-0 επί του Άρη στο ΟΑΚΑ.

Ο Ράφα Μπενίτεθ λοιπόν μίλησε για την σημασία που έπαιξαν οι προσθήκες στην βελτίωση της εικόνας της ομάδας του αλλά και για το διαφορετικό σύστημα με το οποίο παρέταξε σήμερα το «Τριφύλλι».

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

Για το πόσο ανάγκη είχε η ομάδα αυτό το νέο αίμα και το αν οι αλλαγές στο ρόστερ παίζουν καταλυτικό ρόλο στην διαφορά εικόνας: «Είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι είναι ένα πρότζεκτ που θα χρειαστεί τον χρόνο του, θα χρειαστούν αρκετές διαφοροποιήσεις. Σιγά σιγά το βλέπουμε αυτό, παίκτες που έρχονται και δίνουν ένταση, ταχύτητα, τρεξίματα. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά είμαστε αισιόδοξοι. Δεν είμαστε ούτε τρεις μήνες εδώ και μπαίνουμε σε μια περίοδο με συνεχόμενα παιχνίδια, οπότε είναι σίγουρο ότι θα χρειαστούν όλοι».

Για την διάταξη με τους δύο επιθετικούς και το αν μπορεί ο Παναθηναϊκός να ανταπεξέλθει στα επόμενα παιχνίδια με αυτό το σύστημα: «Είναι πολύ σημαντικό να μπορούν οι παίκτες να προσαρμόζονται με βάση τις συνθήκες, αυτό έχει να κάνει με τα διάφορα συστήματα που έχουμε χρησιμοποιήσει. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να αγωνίζεσαι με διαφορετικά συστήματα, αυτό προσπαθούμε να περάσουμε στους παίκτες. Ανταποκρίνονται πολύ καλά και ο στόχος μας είναι να βελτιωθούμε και να μπορούν όλοι να αγωνίζονται σε διαφορετικούς σχηματισμούς, ανάλογα τις απαιτήσεις του εκάστοτε αγώνα».