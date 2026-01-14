Χρόνος ανάγνωσης 1’ SUPERBET ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Κάνει το 2-0 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ο Μπακασέτας (vid) 14-01-2026 21:59 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός ΠΡΟΣΩΠΑ Τάσος Μπακασέτας 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Τάσος Μπακασέτας έστησε την μπάλα στα 11 βήματα, μάντεψε σωστά και έγραψε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό εναντίον του Άρη στο 52' δίνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα στην ομάδα του. «Τα είχε σε έναν φοριαμό με κλειδαριά με συνδυασμό»: Το νέο στοιχείο για τη δολοφονία της διασώστριας στη Σύρο που ανατρέπει όσα ξέραμε instanews.gr Το πρωί μπάνιο, το βράδυ ύπνος με σεντόνι: Ο πιο δροσερός προορισμός που δεν χρειάζεται aircondition ακόμα και στην καρδιά του Αυγούστου menshouse.gr Ήταν γνωστό απ’ την αρχή για τον Ταμπόρδα menshouse.gr Οι μισοί δεν πιάνουν ούτε τη βάση: Μπορείς πάνω από 8/10 στο κουίζ γεωγραφίας που θεωρείται το πιο tricky στον κόσμο; menshouse.gr Χτύπημα στα δεξιά του Σαμαρά: 2 πολύ δυνατά ονόματα για το ψηφοδέλτιο της ΝΔ instanews.gr Η δύσκολη απόφαση του ΠΑΟΚ για τον Τζόναθαν Γκόμες menshouse.gr Με κόκκινο μπικίνι: Η Εριέττα Μανούρη αποδεικνύει γιατί θεωρείται μια από τις πιο γοητευτικές Ελληνίδες ηθοποιούς dailymedia.gr «The beginning of everything»: Το βίντεο της Δώρας Παντέλη από το γάμο της dailymedia.gr Κάνει το 2-0 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ο Μπακασέτας (vid) SHARE