Κάνει το 2-0 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ο Μπακασέτας (vid)

Ο Τάσος Μπακασέτας έστησε την μπάλα στα 11 βήματα, μάντεψε σωστά και έγραψε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό εναντίον του Άρη στο 52' δίνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα στην ομάδα του.