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Κάνει το 2-0 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ο Μπακασέτας (vid)

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Ο Τάσος Μπακασέτας έστησε την μπάλα στα 11 βήματα, μάντεψε σωστά και έγραψε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό εναντίον του Άρη στο 52' δίνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα στην ομάδα του.
Κάνει το 2-0 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ο Μπακασέτας (vid)