Η κριτική των παικτών του ΠΑΟΚ: Η άμυνα από... γρανίτη και ο X-factor Οζντόεφ

Όλα σωστά τα έκανε ο ΠΑΟΚ μέσα στον Ολυμπιακό (0-2), έχοντας μία άμυνα από... γρανίτη και τον Μαγκομέντ Οζντόεφ ως X-factor.

Τσιφτσής: Δεν χρειάστηκε να επέμβει με κάποια απόκρουση στο πρώτο ημίχρονο. Στην επανάληψη κράτησε όρθιο τον ΠΑΟΚ στο τρομερό σουτ του Μουζακίτη, χωρίς να πιεστεί από εκεί και πέρα.

Κένι: Είχε αρκετή «δουλειά» από τα δεξιά στην άμυνα, παίρνοντας σχεδόν άριστα, επιθετικά λιγοστά πράγματα λόγω και της εξέλιξης του ματς.

Κεντζιόρα: Σταθερός όπως και όλη η αμυντική λειτουργία των «ασπρόμαυρων». Αλάνθαστος στο δεύτερο ημίχρονο, σε μία από τις κορυφαίες -για φέτος- εμφανίσεις του Πολωνού.

Μιχαηλίδης: Πρέπει να μην έχασε μονομαχία, παρότι ο Ολυμπιακός έπαιξε από νωρίς με δύο φορ. Ηγετικός ξανά για τον ΠΑΟΚ.

Μπάμπα: Πλην μίας φάσης που βρέθηκε ανάμεσα σε δύο, ήταν εξαιρετικός και δεν είχε πρόβλημα αμυντικά με την επίθεση να περνά σε δευτερεύοντα ρόλο.

Μεϊτέ: Κρατούσε άψογα τη μπάλα, βοηθώντας τον ΠΑΟΚ να αναπτυχθεί και να πάρει κατοχή, ενώ αμυντικά ήταν σταθερότατος.

Οζντόεφ: Ο σκόρερ Ρώσος «χτύπησε» ξανά. Μαγικό τέρμα και 0-2, ενώ αμυντικά πλην μίας φάσης, βρισκόταν παντού.

Κωνσταντέλιας: Τρομερές καλύψεις από τ΄αριστερά, βοηθώντας τον Μπάμπα, ενώ επιθετικά κρατούσε μπάλα, χωρίς βέβαια να... χρειαστούν τα μαγικά του.

Τάισον: Δίνει την άψογη μπαλιά στον Αντρίγια πριν το 0-2, ενώ ο Δικέφαλος «χτύπησε» από την πλευρά του, έχοντας πλεονέκτημα κόντρα στον Κοστίνια.

Ζίβκοβιτς: Ο «πασέρ» Αντρίγια στα... καλύτερά του. Δύο ασίστ μέσα σε λίγα λεπτά, έχοντας εξελιχθεί σε asistman για τον ΠΑΟΚ.

Μύθου: Ο «μικρός» φάνηκε ότι είναι για τα δύσκολα. Γκολ με το... καλημέρα, σκοράροντας κόντρα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό μέσα σε λίγες μέρες.

Οι αλλαγές:

Ζαφείρης-Χατσίδης-Γιακουμάκης: Έδωσαν πολύτιμες ανάσες στην άμυνα, όντας και οι τρεις καταλυτικοί για την παραμονή του σκορ στο 0-2.

Πέλκας: Έπαιξε ελάχιστα και δεν μπορεί να κριθεί.