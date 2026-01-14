Με Τσιφτσή και Μύθου η 11άδα του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ολυμπιακό (pic)

Δόθηκαν οι... απαντήσεις από τον Ραζβάν Λουτσέσκου, επιλέγοντας τον Αντώνη Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια και τον Ανέστη Μύθου στην επίθεση - Ποιες είναι οι επιλογές του Ρουμάνου τεχνικού.

Ντέρμπι με... φόντο τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson στο Φάληρο μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού, σε μονό παιχνίδι, με τον Δικέφαλο να ταξιδεύει με ψυχολογία και με... επιστροφές.

Ο Αντώνης Τσιφτσής θα ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια, με τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα να συνθέτουν την τετράδα της άμυνας από τα δεξιά προς τ΄αριστερά. Στα χαφ επιστρέφει ο Οζντόεφ στο «πλευρό» του Μεϊτέ, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια στο «δέκα» λίγο μπροστά τους.

Στα «φτερά» της επίθεσης θα ξεκινήσουν οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τάισον, με τον Ανέστη Μύθου να δηλώνει «παρών» μετά την ίωση που πέρασε και να ξεκινά στην κορυφή της επίθεσης.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Ντεσπόντοφ, Μοναστηρλής, Καμαρά, Θυμιάνης, Τσάλοβ, Σάστρε και Λόβρεν.