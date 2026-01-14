Λέτο: «Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, μπλοκάραμε τον Λεβαδειακό»

Ο προπονητής της Κηφισιάς, Σεμπαστιάν Λέτο ήταν χαρούμενος από την απόδοση των παικτών του στην ήττα από τον Λεβαδειακό στο Κύπελλο, δίνοντας τους συγχαρητήρια για την εμφάνιση τους.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Σήμερα παίξαμε απέναντι σε μία από τις καλές ομάδες του πρωταθλήματος. Νομίζω πως από την πλευρά μας στο τακτικό κομμάτι τους μπλοκάραμε και δεν μπόρεσαν να κάνουν τις συνεργασίες τους. Αξίζουν συγχαρητήρια στους παίκτες μου και δεν τους άξιζε να τελειώσει έτσι αυτή η διαδρομή. Γενικά προσπαθούμε απέναντι σε κάθε αντίπαλο να είμαστε ανταγωνιστικοί και να παίζουμε ποδόσφαιρο. Δεν τα καταφέραμε σήμερα, αλλά αξίζουν συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου.

Το κλαμπ δουλεύει πολύ καλά αυτόν τον ενάμισι χρόνο, η ομάδα είναι πολύ ανταγωνιστική και βλέπετε τι έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα. Δεν είχε φτάσει ποτέ μέχρι τα προημιτελικά του Κυπέλλου, αλλά είμαστε ρεαλιστές και κοιτάμε το πρωτάθλημα από εδώ και πέρα. Δεν είναι εύκολο αυτά τα παιδιά να προσαρμοστούν, αυτό όμως που είναι πολύ σημαντικό είναι να μπουν πιο γρήγορα στο κλαμπ και να μας βοηθήσουν ακόμα περισσότερο».