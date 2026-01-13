Χωρίς Βέρμπιτς ο Λεβαδειακός κόντρα στην Κηφισιά

Χωρίς τον Βέρμπιτς θα αγωνιστεί ο Λεβαδειακός στον προημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδας Betsson κόντρα στην Κηφισιά.

Με προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Λεβαδειακού για τον αυριανό (14/1, 15:00) προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson απέναντι στην Κηφισιά, στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης».

Εκτός αποστολής του Λεβαδειακού έμεινε ο Μπέντζαμιν Βέρμπιτς, με τον Σλοβένο να είναι τραυματίας και να μην βρίσκεται στη διάθεση του Νίκου Παπαδόπουλου.

Έτσι, στην αποστολή που επέλεξε ο προπονητής Νίκος.Παπαδόπουλος βρίσκονται οι: Λοντίγκιν, Άνακερ, Βαλληνδράς, Λιάγκας, Χάνα, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κάτρης, Μάγκνουσον, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Συμελίδης, Λαγιούς, Παλάσιος και Γιούριτς