H ΚΕΔ κάνει πράξη την εξαγγελία της και θα συνεχίσει με Έλληνες διαιτητές στο Κύπελλο

H ΚΕΔ είχε ανακοινώσει την πρόθεσή της για Έλληνες διαιτητές στο Κύπελλο χωρίς κανείς να διαφωνήσει και πλέον την κάνει πράξη.

Όπως ακριβώς αναμενόταν η ΚΕΔ όρισε Έλληνες διαιτητές στο χορτάρι και ξένους στο VAR και στα δύο μεγάλα παιχνίδια της προημιτελικής φάσης. Στο Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ θα βρεθεί ο Τσακαλίδης με τον Σλοβένο Γιούνγκ ως Video Assistant Referee και στο Παναθηναϊκός-Άρης ο Ευαγγέλου με τον Ολλανδό Ρούπερτι στο VAR.

Η απόφαση για Έλληνες διαιτητές στον αγωνιστικό χώρο και ξένους στο... βίνεο στους πιο "μεγάλους" αγώνες του Κυπέλλου, αποτελεί εξαγγελία του Στεφάν Λανουά, η οποία προέκυψε ως αποτέλεσμα της επιστολής του προέδρου της Επιτροπής Διαιτησίας της UEFA, Ρομπέρτο Ροσέτι, τον περασμένο Μάιο, με αντικείμενο τη μείωση των ξένων διαιτητών.

Θυμίζουμε ότι σε αυτή γινόταν αναφορά, μεταξύ άλλων, για «υπερβολική εξάρτηση από ξένους διαιτητές για εγχώριους αγώνες, που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, καθώς αυτό ενδέχεται να είναι επιζήμιο για την ανάπτυξη της διαιτησίας στη χώρα σας».

Ακόμη, όμως, η συγκεκριμένη απόφαση ανακοινώθηκε δημόσια και στην κλήρωση του Κυπέλλου, με ισχύ προφανώς αποκλειστικά για τους αγώνες του Κυπέλλου, δίχως να εκφραστεί καμία αντίρρηση για την εφαρμογή του μέτρου.

Έτσι κι έγινε! Η αρχή έγινε στον αγώνα Άρης-ΠΑΟΚ για το Κύπελλο, με διαιτητή τον Τάσο Παπαπέτρου και ξένο VAR και συνεχίστηκε στο Super Cup, με διαιτητή τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη και επίσης ξένους στο VAR.

Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η ΚΕΔ -με τα μέχρι σήμερα δεδομένα- έχει την πρόθεση να συνεχίσει να ορίζει διαιτητές στο Κύπελλο με τη συγκεκριμένη μορφή.