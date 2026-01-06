ΟΦΗ: Χωρίς Φούντα, Κρίζμανιτς κόντρα σε Αστέρα

Ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε την αποστολή του ΟΦΗ για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Αστέρα Aktor.

Μια θέση στην οκτάδα του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson θα διεκδικήσει την Τετάρτη (7/1, 17:00) ο ΟΦΗ, ο οποίος υποδέχεται τον Αστέρα Aktor στο Παγκρήτιο, για τα πλέι οφ. Το παιχνίδι είναι μονό και οι Κρητικοί και θέλουν να πάρουν την πρόκριση για τα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσουν την ΑΕΚ.

Τα προβλήματα δεν λείπουν για τον Χρήστο Κόντη, καθώς ο Φούντας συνέχισε τη θεραπεία του, ενώ εκτός πλάνων έμειναν και οι Κρίζμανιτς, Λέουις, καθώς και οι νεαροί Φαϊτάκης, Καλαφάτης, Κοντεκάς, Χνάρης.

Στην αποστολή συμμετέχουν οι: Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Γκονζάλες, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Νέιρα, Νους, Θεοδοσουλάκης, Σενγκέλια, Ισέκα, Σαλσέδο και Ρακόνιατς.

