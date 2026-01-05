Στην Σπαρτάκ Μόσχας με μισθό μαμούθ ο πρώην προπονητής της Πάφου!

Νέος προπονητής του Λιβάι Γκαρσία θα είναι ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο, ο οποίος έχτισε το θαύμα της Πάφου!

Κάτοικος Μόσχας είναι πλέον ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Σπαρτάκ. Ο Ισπανός τεχνικός που έφτιαξε το θαύμα της Πάφου, που λάμπει φέτος στην League phase του Champions League αποδέχθηκε ένα πλουσιοπάροχο πολυετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και θα είναι ο νέος προπονητής του Λιβάι Γκαρσία στην Μόσχα.

⚡️Официально: Хуан Карлос Карседо — новый главный тренер «Спартака»



Испанский специалист подписал контракт с красно-белыми до лета 2028 года ❤️🤍



С возвращением в «Спартак», Хуан Карлос! pic.twitter.com/6kkNDw9gYR — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 5, 2026

Ο Καρσέδο είχε περάσει και πάλι από την ίδια ομάδα ως βοηθός του Ουνάι Έμερι, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι και η Πάφος πήρε ένα αξιοσέβαστο ποσό που είχε ως buy-out για τον πετυχημένο Ισπανό τεχνικό που άφησε για πάντα το αποτύπωμα του στο στο κυπριακό ποδόσφαιρο.