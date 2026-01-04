Παρά την ψυχρολουσία με τον τραυματισμό (σ.σ. πρόβλημα στη γάμπα) του Κούντους στο 19', η Τότεναμ προηγήθηκε στο 30'. Ο Τελ εκτέλεσε το κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι για τον Ρομέρο, εκείνος έκανε το γύρισμα στο ύψος του πέναλτι για τον Φαν ντε Βεν που πλάσαρε αδύναμα, αλλά ο Ντέιβις έκανε την προβολή, αιφνιδιάζοντας από κοντά τον Ρουφς (1-0).
Η ομάδα του Τόμας Φρανκ έδειχνε να διαχειρίζεται το προβάδισμα, όμως ο Ρεγκίς Λε Μπρις ισορρόπησε το παιχνίδι στην μία ώρα αγώνα και στο 64' προειδοποίησε με το δοκάρι του Μουκιέλε. Εν τέλει, ο Μπρόμπεϊ διαμόρφωσε το τελικό 1-1 στο 80' με εξαιρετικό τελείωμα, ύστερα από ωραία, γρήγορη, κυκλοφορία και ασίστ του Λε Φι.
Δείτε τα highlights του Τότεναμ - Σάντερλαντ 1-1: