Άντεξε και ενάντια στην Τότεναμ η Σάντερλαντ που απέσπασε ισοπαλία 1-1 στο Λονδίνο και διατήρησε το +3 στη βαθμολογία ανάμεσά τους, έχοντας 30 βαθμούς στην 8η θέση έναντι 27 πόντων των «Σπερς» που έχουν «κολλήσει» στην 13η.

Παρά την ψυχρολουσία με τον τραυματισμό (σ.σ. πρόβλημα στη γάμπα) του Κούντους στο 19', η Τότεναμ προηγήθηκε στο 30'. Ο Τελ εκτέλεσε το κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι για τον Ρομέρο, εκείνος έκανε το γύρισμα στο ύψος του πέναλτι για τον Φαν ντε Βεν που πλάσαρε αδύναμα, αλλά ο Ντέιβις έκανε την προβολή, αιφνιδιάζοντας από κοντά τον Ρουφς (1-0).

Η ομάδα του Τόμας Φρανκ έδειχνε να διαχειρίζεται το προβάδισμα, όμως ο Ρεγκίς Λε Μπρις ισορρόπησε το παιχνίδι στην μία ώρα αγώνα και στο 64' προειδοποίησε με το δοκάρι του Μουκιέλε. Εν τέλει, ο Μπρόμπεϊ διαμόρφωσε το τελικό 1-1 στο 80' με εξαιρετικό τελείωμα, ύστερα από ωραία, γρήγορη, κυκλοφορία και ασίστ του Λε Φι.

Δείτε τα highlights του Τότεναμ - Σάντερλαντ 1-1: