Ηρακλής: 14 πρώην παίκτες ζητούν απαγόρευση μεταγραφών για 1,5 εκατ. ευρώ

Συνεχίζονται οι αξιώσεις παλιών ποδοσφαιριστών του Ηρακλή που έχουν λαμβάνειν χρήματα από την παλιά ΠΑΕ και προχώρησαν σε αίτηση απαγόρευσης μεταγραφών του Γηραιού στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, με κοινοποίηση στη FIFA.

Οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές αξιώνουν συνολικά ένα ποσό περί το 1,5 εκατ. ευρώ για χρέη παλαιότερων ΠΑΕ του Ηρακλή και με την προσφυγή τους στην Πειθαρχική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, ζητούν να επιβληθεί άμεσα η απαγόρευση μεταγραφών στους Θεσσαλονικείς, από τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η αίτηση:

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

(Κατ'αρθρον 5.3α-13.7 Π.Κ./ΕΠΟ)

1.Του Bogdan MARA,

2.Του Victoras JACOB,

3.Του Στυλιανού ΗΛΙΑΔΗ,

4.Του Miguel Sebastian GARCIA,

5.Του Silva SOARES,

6.Του Νικολάου ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ,

7.Του Θωμά ΤΣΙΤΑ,

8.Του Χρήστου ΜΠΟΥΡΜΠΟΥ,

9.Του Εμμανουήλ ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΝΟΥ,

10.Του Dusan PERNIS,

11.Tου Emmanuel PERONE,

12.Του Leandro Sales de Santana- LEOZINHO,

13.Του Ανέστη ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗ,

14.Του Βασιλείου ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, όλων πρώην επαγγελματιων ποδοσφαιριστων, μελών της ΚΕΠ,

Κ Α Τ Α

Της Αθλητικής Διαδόχου Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΕ" που εδρεύει στην Μίκρα Θεσσαλονίκης κι εκπροσωπειται νόμιμα.



Ως γνωστόν, είμαστε πρώην επαγγελματίες ποδοσφαιριστές της ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ, έχοντας μάλιστα αγωνισθεί στην ομάδα για το πρωτάθλημα της SUPER LEAGUE 1 ,πριν υποβιβασθεί στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.

Επειδή το συμβόλαιο μας παραβιάσθηκε, προσφύγαμε στις διαιτητικές επιτροπές σας και στα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια και παρότι δικαιωθήκαμε, με ευθύνη της ΕΠΟ, δεν μπορέσαμε να εκτελέσουμε τις αποφάσεις τους.

Την ίδια τύχη δυστυχώς είχε πλήθος εξωδίκων και δικαστικών ενεργειών μας, στις οποίες προχωρήσαμε μέσω των πληρεξουσίων δικηγόρων μας.

Φαίνεται όμως ότι η Θεία Δίκη διά της Θέμιδας της Στρογγυλής Θεάς, οδήγησε τόσο την Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA, όσο και τον ανανεωμένο "Ποδοσφαιρικό Άρειο Πάγο" , το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου των Αρεοπαγιτών, να επαναφέρει την Δικαιοσύνη και τη Νομιμότητα στον πολύπαθο χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Συγκεκριμένα αυτά τα δύο ποδοσφαιρικά όργανα με σειρά αποφάσεων τους ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΑΝ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΕ ΑΡΗΣ,ΗΡΑΚΛΗΣ, ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ,ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ,ΚΑΒΑΛΑ, ,ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΒΕΡΟΙΑ,ΙΩΝΙΚΟΣ, ΟΦΗ,ΑΕΚ κλπ ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΕ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ.

Κι ενώ όσον αφορά τις αποφάσεις της FIFA, παρά την μη συμμόρφωση της ΕΠΟ και των οργάνων της, οι ΠΑΕ ΑΡΗΣ ,ΗΡΑΚΛΗΣ, ΚΑΒΑΛΑ,ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ κλπ αναγκάσθηκαν να εξοφλήσουν τους ποδοσφαιριστές μετά την επιβολή αυστηρών πειθαρχιών ποινών, αντίθετα όσον αφορά τις αποφάσεις της ΠΕΕΟΔ και του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, η ΠΑΕ ΠΟΤ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ αρνιέται να τις εκτελέσει.

Προς πλήρη ενημέρωση σας, σας παραπέμπουμε στις αποφάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ , άλλες εκ των οποίων έκαναν δεκτό το αίτημα περί επιβολής της ποινής της αφαίρεσης βαθμών , πλην όμως όλες δέχθηκαν ότι:

Α.Η ΝΕΑ ΠΑΕ(ΠΟΤ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ) ΕΙΝΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΑΕ!

Β. Η ΝΕΑ ΠΑΕ(ΠΟΤ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ) ΥΠΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 50% ΝΟΜΙΜΟΤΟΚΩΣ ΣΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΑΕ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙ ΤΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ!

Γ. ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΌΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 111 ΤΟΥ Ν. 2725 ΠΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΠ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΝ ΑΝΑΙΡΕΙ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ!

ΕΠΕΙΔΗ το ταχυδακτυλουργικό τρυκ της Καταχρηστικότητας εφευρέθηκε από επαγγελματίες - κλεπταποδόχους του ποδοσφαιρικού συστήματος που δυστυχώς υπό την ανοχή των προηγούμενων διοικήσεων της ΕΠΟ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΕΤΩΝ των προηγούμενων συνθέσεων του ΔΔΠ προς εξυπηρέτηση των τότε ευνοούμενων ΠΑΕ.

ΕΠΕΙΔΗ μετά την από 24.9.2023 τροποποίηση του Κανονισμού Αδειοδότησης της ΕΠΟ κατόπιν επιταγής της UEFA, σύμφωνα με τα άρθρα 71-73 επ.ουσιαστικά αναγνωρίζονται ως ισχυρές και εκτελεστές οι προηγούμενες αποφάσεις του ΔΔΠ που αναγνώρισαν την αθλητική διαδοχή, ακόμα κι αν απέρριψαν ως καταχρηστικές τις αιτήσεις για επιβολή ποινών.

ΕΠΕΙΔΗ η ΕΙΠ/ΕΠΟ στην ad hoc υπόθεση των ποδοσφαιριστών της ΠΑΕ ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ μας συνέστησε να προσφύγουμε στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ και στην Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων για την εφαρμογή του άρθρου 66 παρ.17 του Καταστατικού της ΕΠΟ.

ΕΠΕΙΔΗ όμως και τα δύο αυτά διοικητικά όργανα εκώφευσαν και δεν επιλήφθηκαν των σχετικών αιτήσεων μας.

ΕΠΕΙΔΗ ήδη έχουν δικαιωθεί κι έχουν εισπράξει τα δεδουλευμένα τους στην Ελλάδα αρκετοί συνάδελφοι μας ΚΟΝΤΟΒΑΣ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ- WANGA- ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ-MARA κλπ) και στο εξωτερικό οι SISTON, UBIDES κλπ, γεγονός που συνιστά απαράδεκτη ΆΝΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΣ, σύμφωνα με τη νομολογία του CAS!

ΕΠΕΙΔΗ οι παραπάνω αιτιολογίες του ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ των αμετάκλητων διαιτητικών αποφάσεων του ΔΔΠ/ΕΠΟ, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου, ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ,ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ERGA OMNES ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟ!

ΕΠΕΙΔΗ το αρμόδιο όργανο, η Διεύθυνση Αδειοδότησης της ΕΠΟ, παρά τις αιτήσεις, καταγγελίες κι αναγγελίες των συναδέλφων μας, ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΔΠ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ.

ΕΠΕΙΔΗ όμως ήδη Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΔΠ ΠΕΡΙ ΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΕ ΠΟΤ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΩΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ ERGA OMNES.

ΕΠΕΙΔΗ το γεγονός της μη επιβολής από το ΔΔΠ της πειθαρχικής ποινής της αφαίρεσης τριών βαθμών, λόγω δήθεν καταχρηστικότητας, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει οτι δεν μπορούν να επιβληθούν από τα καταστατικά όργανα σας οι προβλεπόμενες από το Καταστατικό σας πειθαρχικές ποινές σε βάρος της μη συμμορφούμενης διαδόχου ΠΑΕ!

ΕΠΕΙΔΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 66,ΠΑΡ.17, ΠΕΡΙ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΑΣ:

"ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΈΧΟΥΝ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ FIFA, ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (CAS) ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΟ, ΠΡΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ, ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟ.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΈΧΟΥΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.

Η ΕΠΟ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΈΚΤΑΚΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ή ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΕ Ή ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΈΧΟΥΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΣ."

ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με τα άρθρα 5.3α και 13.7 του ισχύοντος Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ , θεσμοθετείται κατά πλήρη αντιγραφή του καταστατικού της ΕΠΟ και του Π.Κ.της FIFA η πειθαρχική ποινή της απαγόρευσης μετεγγραφών κατά των νομικών προσώπων του ποδοσφαίρου, δηλαδή ΠΑΕ και σωματείων.

ΕΠΕΙΔΗ οι επικαλούμενες αποφάσεις μας της ΠΕΕΟΔ και των πολιτικών δικαστηρίων έχουν ΆΜΕΣΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΣΧΥ, οπότε αρχικά πρέπει να διατάξετε την ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ της διαδόχου ΠΑΕ ΠΟΤ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ μέχρι να σεβαστεί τις αποφάσεις και να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις μας!

ΕΠΕΙΔΗ η ΠΑΕ ΠΟΤ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ πρέπει να μας καταβάλλει τουλάχιστον το 50% κεφαλαίου, τόκων και δαπανών, ως εξής:



1.Στον πρώτο εξ ημών το υπόλοιπο ποσό των 48.000 € νομιμοτόκως, βάσει της απόφασης της ΠΕΕΟΔ ,64/2012 του ΤΔΔ και 41/2023 του ΔΔΠ,

2.Στον δεύτερο εξ ημών το ποσό των 276.000 € νομιμοτόκως, βάσει της απόφασης 49/2024 του ΔΔΠ,

3.Στον τρίτο εξ ημών το ποσό των 91.000 € νομιμοτόκως, βάσει της απόφασης της ΠΕΕΟΔ και 43/2024 του ΔΔΠ,

4.Στον τέταρτο εξ ημών το ποσό των 157.000 € νομιμοτόκως, βάσει της απόφασης 633/2011 της ΠΕΕΟΔ και 64/2012 του ΤΔΔ/ΕΠΟ,

5.Στον πέμπτο εξ ημών το ποσό των 169.000€ νομιμοτόκως, βάσει της απόφασης 598/2011 της ΠΕΕΟΔ και της 64/2012 του ΤΔΔ/ ΕΠΟ,

6.Στον έκτο εξ ημών το ποσό των 286.000 € νομιμοτόκως, βάσει της απόφασης 640/2011 της ΠΕΕΟΔ και της 64/2012 του ΤΔΔ/ ΕΠΟ,

7.Στον έβδομο εξ ημών το ποσό των 12.000 € νομιμοτόκως, βάσει της απόφασης 663/2011 της ΠΕΕΟΔ και της 64/2012 του ΤΔΔ/ ΕΠΟ,

8.Στον όγδοο εξ ημών το ποσό των 123.000€ νομιμοτόκως, βάσει της απόφασης 845/2009 της ΠΕΕΟΔ,

9.Στον ένατο εξ ημών το ποσό των 159.000€ νομιμοτόκως, βάσει της απόφασης 597/2011 της ΠΕΕΟΔ και της 64/2012 του ΤΔΔ/ ΕΠΟ,

10.Στον δέκατο εξ ημών το ποσό των 116.000€ νομιμοτόκως, βάσει της απόφασης 265/2017 της ΠΕΕΟΔ,

11.Στον ενδέκατο εξ ημών το ποσό των 42.000€ νομιμοτόκως, βάσει της απόφασης 262/2019 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης,

12.Στον δωδέκατο εξ ημών το ποσό των 23.500€ νομιμοτόκως, βάσει της απόφασης 641/2011 της ΠΕΕΟΔ και

13.Στον δεκατοτρίτο εξ ημών το ποσό των 12.000€ νομιμοτόκως, βάσει της απόφασης 49/2024 του ΔΔΠ.

ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΠΟ( άρθρα 2γ-2δ-35ι),η ΕΠΟ είναι υποχρεωμένη να τηρεί τις αποφάσεις του ΔΔΠ ,να επιβάλλει στις ομάδες να συμμορφώνονται με αυτές και ειδικά για παραβάσεις, όπως αυτή του άρθρου 18 , όπου οι ΠΑΕ που αλλάζουν νομική μορφή για να αποκτήσουν αγωνιστικά και οικονομικά πλεονεκτήματα, πρέπει να τιμωρούνται κυρίως με την ποινή της απαγόρευσης μετεγγραφών που θεσμοθετείται και στο άρθρο 63.Ε.3α(περί πειθαρχικών μέτρων που επιβάλλονται από τα δικαστικά όργανα κατά νομικών προσώπων, βάσει της αντίστοιχης διάταξης του Π.Κ.)του Καταστατικού της ΕΠΟ σε συμμόρφωση με το Καταστατικό της FIFA.



ΕΠΕΙΔΗ είστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσετε τις δεσμευτικές εγκυκλίους και τους υπερισχύοντες κανονισμούς περί αθλητικής διαδοχής της FIFA.

ΕΠΕΙΔΗ ο νέος Πειθαρχικός Κώδικας της FIFA έχει κοινοποιηθεί στην ΕΠΟ και επιβάλλει την άμεση εφαρμογή του επί υποθέσεων αθλητικής διαδοχής , σύμφωνα και με την πρόσφατη εγκύκλιο 1934/28.5.2025 επί της επικαιροποιημένης έκδοσης του Κώδικα Πειθαρχικής Διαδικασίας(FDC),η οποία απαιτεί από την ΕΠΟ και τα όργανα της, την άμεση εκτέλεση των αποφάσεων επί οικονομιών διαφορών με επιβολή πειθαρχικών μέτρων με πρώτο την απαγόρευση μετεγγραφών, ακόμα και εις βάρος αθλητικού διαδόχου μη συμμορφούμενης οντότητας ως εξίσου υπολόγου!

ΕΠΕΙΔΗ ο Πειθαρχικός Κώδικας αποτελεί αντιγραφή του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA, όπου θεσμοθετείται η πειθαρχική ποινή της απαγόρευσης μετεγγραφων σε βάρος ομάδων λόγω οφειλών τους από ανεκτέλεστες αποφάσεις των επιτροπών οικονομικών διαφορών απέναντι σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.

ΕΠΕΙΔΗ όπως στην πειθαρχική διαδικασία ενώπιον της FIFA αρμόδια για την επιβολή της ποινής της απαγόρευσης μετεγγραφών είναι η Disciplinary Committee, έτσι κι ενώπιον της ΕΠΟ, αρμόδια είναι η Πειθαρχική Επιτροπή της κι όχι οι Πειθαρχικές Επιτροπές των SL1-2, καθώς πρόκειται περί παραβίασης, αφενός μεν διατάξεων του Καταστατικού και των Κανονισμών της ΕΠΟ, αφετέρου δε αμετάκλητων αποφάσεων των Καταστατικών Διαιτητικών Οργάνων της ΕΠΟ!

ΕΠΕΙΔΗ κατά πάγια νομολογία της Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA,ο κύριος τρόπος εκτέλεσης των αποφάσεων της Επιτροπής Οικονομικών Διαφορών, είναι η επιβολή της πειθαρχικής ποινής της απαγόρευσης μετεγγραφων.

ΕΠΕΙΔΗ η δικαιοδοσία της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ επισφραγίζεται κι από τις διατάξεις των άρθρων 1-3-5.1α -42.1 και 42.2 του Δικονομικού Κανονισμού Λειτουργίας Δικαστικών Οργάνων της ΕΠΟ, τα οποία ρητά ορίζουν την έννοια της πειθαρχικής διαφοράς, το εφαρμοστέο δίκαιο, καθώς και την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ της Π.Ε./ΕΠΟ.

ΕΠΕΙΔΗ ομοίως και ο Πειθαρχικός Κώδικας της ΕΠΟ με τα άρθρα 2α και 3 καθορίζει την έκταση εφαρμογής και τις γενικές αρχές του, ενώ με την διάταξη του άρθρου 25.3.ζ ρητά ορίζει την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ ως ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΑ για την εκδίκαση κάθε άλλης παράβασης που προβλέπεται από τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της ΕΠΟ και που δεν υπάγεται ρητά σε άλλο δικαστικό όργανο της ΕΠΟ!



ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας

ΣΑΣ ΖΗΤΑΜΕ

1.ΝΑ εισάγετε κατά προτεραιότητα την παρούσα αίτηση μας στην επόμενη συνεδρίαση Σας,

2.Να κάνετε δεκτή την υπό κρίση αίτηση μας,

3.ΝΑ επιβάλλετε στην υπαίτια ΠΑΕ ΠΟΤ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ την πειθαρχική ποινή της απαγόρευσης μετεγγραφων για την παρούσα και τις επόμενες μεταγραφικές περιόδους, ώστε να μην εγκριθούν ή να ανακληθούν, μέσω της ΕΙΠ, οι μετεγγραφές και τα νέα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών της ΠΑΕ ΠΟΤ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ, μέχρι να συμμορφωθεί στις ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΕΣ διαιτητικές και δικαστικές αποφάσεις της ΠΕΕΟΔ και του ΔΔΠ της ΕΠΟ κλπ,

Υ. Γ. ΝΑ μας κοινοποιήσετε μέσω του email του πληρεξουσίου δικηγόρου μας την κλήση Σας για συζήτηση της υπόθεσης μας.

ΑΘΗΝΑ 30.12.2025

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ