Άρης: Παραμένουν εκτός οι Σούντμπεργκ, Δώνης και Μεντίλ

Στην προπόνηση της Τρίτης οι Νόα Σούντμπεργκ, Τάσος Δώνης και Χαμζά Μεντίλ έκαναν ατομικό και θεραπεία.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

Πρωινή προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο περιλάμβανε το πρόγραμμα της Τρίτης για τους ποδοσφαιριστές του Άρη.

Η σημερινή προπόνηση ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης, συνεχίστηκε με passing game, παιχνίδια σε μικρό χώρο και ολοκληρώθηκε με αγωνιστικό παιχνίδι.

Οι Φαμπιάνο Λέισμαν και Τίνο Καντεβέρε ακολούθησαν -και σήμερα- μέρος του προγράμματος, οι Νοά Σούντμπεργκ και Τάσος Δώνης έκαναν ατομικό, ενώ ο Χαμζά Μεντίλ έκανε θεραπεία.

Αύριο, Τετάρτη παραμονή Πρωτοχρονιάς θα ακολουθηθεί το ίδιο πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας (πρωινή προπόνηση στο «Δασυγένειο»).