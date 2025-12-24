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Νίκη με... υπογραφή Μαχρέζ για την Αλγερία

Ποδόσφαιρο
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Η Αλγερία, με δύο γκολ του αρχηγού της Ριγιάντ Μαχρέζ, εξασφάλισε τη νίκη με 3-0, εναντίον του Σουδάν στο Ραμπάτ, στον εναρκτήριο αγώνα της, στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025.

Στον αγώνα, που παρακολούθησε ο Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος ήταν εκεί για να υποστηρίξει τον γιο του Λούκα-βασικός στην εστία-, το σκορ άνοιξε ο Μαχρέζ σε λιγότερο από δύο λεπτά (1-0, 2ο λεπτό), πετυχαίνοντας το πιο γρήγορο γκολ του τουρνουά μέχρι στιγμής.

Ο σταρ της Αλγερίας, διπλασίασε το προβάδισμα στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, μετά από σέντρα του επιθετικού της Βόλφσμπουργκ, Μοχάμεντ Αμούρα (2-0, 61ο λεπτό). Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 85ο λεπτό ο Ιμπραήμ Μάζα.

Η Αλγερία θα αντιμετωπίσει την Μπουρκίνα Φάσο στο Ραμπάτ  την Κυριακή για την πρώτη θέση στον Όμιλο Ε. Η Μπουρκίνα Φάσο νίκησε την Ισημερινή Γουινέα με 2-1 στις καθυστερήσεις νωρίτερα σήμερα.
  
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής στους 6 ομίλους της διοργάνωσης:


Όμιλος A

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Μαρόκο - Κομόρες                2-0

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Μάλι - Ζάμπια                   1-1

 

Όμιλος B
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Νότια Αφρική - Αγκόλα           2-1
Αίγυπτος - Ζιμπάμπουε           2-1

Όμιλος Γ
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
Νιγηρία - Τανζανία              2-1
Τυνησία - Ουγκάντα              3-1

Όμιλος Δ
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
ΛΔ Κονγκό - Μπενίν              1-0 
Σενεγάλη - Μποτσουάνα           3-0

Όμιλος E
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Μπουρκίνα Φάσο - Ισημ. Γουινέα 2-1
Αλγερία - Σουδάν               3-0

Όμιλος ΣΤ
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Ακτή Ελεφαντοστού - Μοζαμβίκη  19:30
Καμερούν - Γκαμπόν             22:00

Νίκη με... υπογραφή Μαχρέζ για την Αλγερία