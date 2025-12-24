Νίκη με... υπογραφή Μαχρέζ για την Αλγερία

Στον αγώνα, που παρακολούθησε ο Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος ήταν εκεί για να υποστηρίξει τον γιο του Λούκα-βασικός στην εστία-, το σκορ άνοιξε ο Μαχρέζ σε λιγότερο από δύο λεπτά (1-0, 2ο λεπτό), πετυχαίνοντας το πιο γρήγορο γκολ του τουρνουά μέχρι στιγμής.
Ο σταρ της Αλγερίας, διπλασίασε το προβάδισμα στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, μετά από σέντρα του επιθετικού της Βόλφσμπουργκ, Μοχάμεντ Αμούρα (2-0, 61ο λεπτό). Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 85ο λεπτό ο Ιμπραήμ Μάζα.
Η Αλγερία θα αντιμετωπίσει την Μπουρκίνα Φάσο στο Ραμπάτ την Κυριακή για την πρώτη θέση στον Όμιλο Ε. Η Μπουρκίνα Φάσο νίκησε την Ισημερινή Γουινέα με 2-1 στις καθυστερήσεις νωρίτερα σήμερα.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής στους 6 ομίλους της διοργάνωσης:
Όμιλος A Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 Μαρόκο - Κομόρες 2-0 Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 Μάλι - Ζάμπια 1-1
Όμιλος B
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Νότια Αφρική - Αγκόλα 2-1
Αίγυπτος - Ζιμπάμπουε 2-1
Όμιλος Γ
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
Νιγηρία - Τανζανία 2-1
Τυνησία - Ουγκάντα 3-1
Όμιλος Δ
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
ΛΔ Κονγκό - Μπενίν 1-0
Σενεγάλη - Μποτσουάνα 3-0
Όμιλος E
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Μπουρκίνα Φάσο - Ισημ. Γουινέα 2-1
Αλγερία - Σουδάν 3-0
Όμιλος ΣΤ
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Ακτή Ελεφαντοστού - Μοζαμβίκη 19:30
Καμερούν - Γκαμπόν 22:00