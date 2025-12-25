Αλλάζει ρόλο στον Γιόβιτς ο Νίκολιτς; (Vids & Stats)

Ο Γιώργος Ζουρντός γράφει για τον νέο ρόλο που δίνει στον Γιόβιτς ο Νίκολιτς στην επίθεση της ΑΕΚ.

Το τελευταίο διάστημα, ο coach Νίκολιτς προσπαθεί να εδραιώσει τον Γιόβιτς σε ηγετικό ρόλο για να κάνει την διαφορά. Κάνει την ΑΕΚ να παίζει για αυτόν, τον απαλλάσσει από τα προηγούμενα του καθήκοντα και στο σημερινό μας κείμενο αναλύουμε τις διαφορές. Αλλάζει τα πλάνα τον Νίκολιτς και Ριμπάλτα αυτή η αλλαγή στην μεταγραφή του φορ;

Ο Νίκολιτς βρήκε τους ηγέτες του

Μια ορθολογική ομάδα, για την σωστή της λειτουργία πρέπει να έχει μοιράσει σωστά και δίκαια τους ρόλους των αθλητών της. Κάποιοι ποδοσφαιριστές είναι οι ηγέτες (όχι παραπάνω από δύο - τρεις), κάποιοι αποτελούν τον σκληρό πυρήνα που παίρνουν τα περισσότερα λεπτά (πέντε - έξι), κάποιοι είναι μέρος του rotation (τέσσερις - πέντε) και κάποιοι έχουν μικρότερο ρόλο, άρα και λιγότερο αγωνιστικό χρόνο.

Σε αυτή την αρμονία, τα αποδυτήρια είναι ήρεμα, όλοι γνωρίζουν και έχουν συμφωνήσει στον ρόλο τους, ξέρουν τι να περιμένουν από τον προπονητή τους. Αν κάποιος δυσανασχετεί (μπορεί να συμβεί στην πορεία), τον “ξεβράζει” το σύστημα και το κλίμα δεν χαλάει καθώς πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό.

Η λειτουργία ενός οργανισμού έχει μόνο να κερδίσει με τον παραπάνω διαχωρισμό, η ομάδα γίνεται μια γροθιά, οι παίκτες έχουν καλές σχέσεις με τον προπονητή τους και με τους συμπαίκτες τους.

Ο coach Νίκολιτς έθεσε from day one τους ρόλους (εύκολα μπορεί κάποιος να καταλάβει ποιος ανήκει σε ποια κατηγορία ανατρέχοντας στους χρόνους συμμετοχής) και σιγά - σιγά απολαμβάνει τους καρπούς της δουλειάς του.

Είναι δεδομένο πως στο πρώτο διάστημα της παρουσίας του Σέρβου coach στα μέρη μας, οι παίκτες που προόριζε να του κάνουν την διαφορά (Πινέδα, Γιόβιτς και Ζοάο Μάριο) δεν είχαν αποδώσει στον ρόλο τους. Στο κακό διάστημα της ΑΕΚ, δεν υπήρχε κανείς να κάνει την διαφορά, στην συνέχεια όμως - με πρώτο τον Πινέδα - έκαναν step up οι δύο πρώτοι και ο Μάνταλος, αμέσως η εικόνα της ΑΕΚ άλλαξε.

Μια αθλητική ομάδα, ποδοσφαιρική, ένας οργανισμός, πρέπει να είναι σε συνεχή επαγρύπνηση και να διορθώνει πράγματα. Ο προπονητής είναι υπεύθυνος να παρουσιάζει το καλό πρόσωπο των αθλητών του και να “μακιγιάρει” τις αδυναμίες τους.

Σε αυτή την κατεύθυνση, ο coach Νίκολιτς βρίσκεται σε κατάσταση micro managment, σκέφτεται, ρισκάρει και δρα. Αλλάζει πράγματα, διορθώνει, άλλοτε με τακτικές αλλαγές που είναι ευδιάκριτες (εξτρέμ, διατάξεις) και άλλες φορές με καταστάσεις που δεν είναι ευδιάκριτες με την πρώτη ματιά.

Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί τις τελευταίες δέκα - δεκαπέντε μέρες ο Λούκα Γιόβιτς, ο coach Νίκολιτς προσπαθεί να πάρει ακόμα περισσότερα οφέλη από την παρουσία του συμπατριώτη του. Του δίνει μεγαλύτερες ευθύνες, μικρότερες όμως αρμοδιότητες, πολύ πιο “σοβαρές” όμως. Ίσως, αυτή η αλλαγή που επιχειρείται, να έχει αντίκτυπο και στο μεταγραφικό κομμάτι...

Πώς έπαιζε ο Γιόβιτς

Αναλύοντας τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της ΑΕΚ, δεν μπορείς παρά να μην αναφερθείς στην διαφορά του τρόπου παιχνιδιού του Λούκα Γιόβιτς. Πάμε όμως να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στο ποιος ήταν ο Σέρβος πριν έρθει καθώς υπάρχει μια παρερμηνεία.

Ο περισσότερος κόσμος, στο άκουσμα της είδησης της απόκτησης του Λούκα Γιόβιτς από την ΑΕΚ, πίστεψε πως ο coach Νίκολιτς βάζει στο ρόστερ του έναν “φορ περιοχής”. Κάποιον λοιπόν που θα παίζει κοντά στους αντίπαλους κεντρικούς αμυντικούς και θα κάνει κινήσεις στον χώρο για να εκμεταλλευτεί κάθετες πάσες.

Η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια, ο Σέρβος φορ είχε αλλάξει στυλ. Ερχόταν χαμηλά, είχε πολλές επαφές με την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές του αντιπάλου και επιτιθόταν στο “κουτί” με late runs. Ενδεικτικό το scouting report που είχαμε παρουσιάσει.

Πράγματι, στο μεγαλύτερο διάστημα της παρουσίας του στην ΑΕΚ, ο Λούκα Γιόβιτς παίζει με αυτόν τον τρόπο.

Με Παναιτωλικό και Σάμσουνσπορ

Στο Αγρίνιο, όπως και σε κάθε προηγούμενο ματς, ο coach Νίκολιτς χρησιμοποιεί τον Γιόβιτς σε ρόλο δεύτερου φορ. Οι κινήσεις του είναι μακριά από την περιοχή, παίζει ανάμεσα στις γραμμές του αντιπάλου με πλάτη στο τέρμα. Στα 68’ λεπτά που παίζει, καταγράφει όμως μία τελική προσπάθεια.

Στην Σαμσούντα, ο Γιόβιτς έχει και πάλι τον ίδιο ρόλο. Σκοπός είναι με την ποιότητά του να κάνει την διαφορά. Ο Νίκολιτς του δίνει ουσιαστικά διπλό ρόλο, δημιουργού και εκτελεστή. Είναι το τελευταίο ματς όμως που τον χρησιμοποιεί έτσι. Καταγράφει σαράντα δυο επαφές, αρκετές για φορ, όμως και πάλι έχει μια τελική.

Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε multi role

Δεν είναι κακό, το βάρος της δημιουργίας και της εκτέλεσης φαίνεται πως δεν μπορεί να το υπηρετήσει ταυτόχρονα. Έρχεται σε πολλές επαφές με την μπάλα καθώς βρίσκεται ανάμεσα στις γραμμές, την υποδέχεται εξαιρετικά, έχει vision να δει πράγματα και τεχνική να εκτελέσει την σκέψη του.

Όμως η ΑΕΚ έπρεπε να λύσει το μεγάλο ζήτημα στο final third, πολύ σωστά ο προπονητής του έψαξε να βρει λύσεις. Αρκετά χαφ χωρίς εξτρέμ, αλλαγή ρόλου στον Γιόβιτς. Ο Σέρβος έπρεπε να σκοράρει περισσότερο, πρέπει να ηγηθεί της επιθετικής γραμμής και να πηγαίνει σε περισσότερες εκτελέσεις.

Με Κραϊόβα και ΟΦΗ

Ο Νίκολιτς του αλλάζει τον ρόλο. Ξεκινά στην κορυφή της επίθεσης, συνήθως σε θέση offside για να είναι ένα βήμα μπροστά (θα το αναλύσουμε κάποια άλλη στιγμή). Χάνει σε δημιουργία, κρατά όμως την αντίπαλη άμυνα χαμηλά. Ο προπονητής του, του αναθέτει ως πρώτη του αρμοδιότητα το σκοράρισμα.

Στο ματς με την Κραϊόβα καταγράφει έξι τελικές! Δεν είναι τυχαίο, δείτε το heatmap. Οι επαφές μειώνονται στις δεκαεννιά.

Δεύτερο σερί ματς, ο coach Νίκολιτς χρησιμοποιεί τον Γιόβιτς ως αιχμή στην επίθεση της ομάδας του. Σκοράρει, καταγράφει τρείς τελικές. Πλέον έχει αποσυμπιεστεί, του ζητά λιγότερα πράγματα ο προπονητής του, πιο κομβικά όμως, γκολ. Έρχεται σε λιγότερες μονομαχίες, κουράζεται λιγότερο. Θέλει να γίνει πιο επιδραστικός ψηλά.

Θα σκοράρει περισσότερο

Το ερώτημα είναι αν θα συνεχίσει να τον χρησιμοποιεί ως καθαρό φορ, αν θα κάνει την ΑΕΚ να παίζει για αυτόν, αυτό συμβαίνει τώρα. Ο Νίκολιτς προσπαθεί να προσαρμόσει την λειτουργία της ομάδας του πάνω στον Σέρβο φορ.

Θέλουν στον οργανισμό, να του δώσουν την μπάλα στο σημείο του πέναλτι, η ΑΕΚ εργάζεται για αυτό. Δεδομένα, θα βρει περισσότερες τελικές, είναι στο χέρι του να τις κάνει γκολ. Έχει μεγάλο προτέρημα με την δύναμή του, δημιουργεί χώρο για τον εαυτό του και είναι δύσκολο να τον σπρώξεις.

Όλα τα παραπάνω, ίσως αλλάζουν και τις προτεραιότητες για την θέση του φορ. Μήπως πλέον η ΑΕΚ ψάχνει κάποιον να κάνει την δουλειά που έκανε ο Γιόβιτς και να συνδέει τις γραμμές;