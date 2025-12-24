«Ο Σάλιακας θα μπορούσε να γίνει μεταγραφή τις επόμενες εβδομάδες»

Ανοιχτό...παράθυρο αφήνουν στη Γερμανία για την παραχώρηση του 29χρονου δεξιού μπακ που συνδέεται με την ΑΕΚ.

O Μανόλης Σάλιακας της Ζανκτ Πάουλι κυκλοφορεί για την ΑΕΚ, ως μια επιλογή για την ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνας.

Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής αποτελεί παλιό…γνώριμο της Ένωσης και στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει και μια «λεπτομέρεια» που τον συνδέει με τους «κιτρινόμαυρους».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «stpauli24» παρά το γεγονός πως δεν αποτελεί προτεραιότητα για το γερμανικό κλαμπ η πώλησή του θα μπορούσε να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του χειμερινού παζαριού,.

«Ενώ ο Σάλιακας δεν είναι προς το παρόν ο κορυφαίος υποψήφιος για χειμερινή μεταγραφή, θα μπορούσε να γίνει τις επόμενες εβδομάδες...» σημειώνει το σχετικό ρεπορτάζ και προσθέτει:

«Ο Σάλιακας πρέπει να μοιράζεται τη θέση του δεξιού μπακ με τον Αρκάντιους Πίρκα αυτή τη σεζόν. Μέχρι στιγμής, ο 29χρονος έχει κάνει δέκα εμφανίσεις για τον σύλλογο.

Στην πρεμιέρα της φετινής Bundesliga, έδωσε μια ασίστ στην ισοπαλία 3-3 εναντίον της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Πιο πρόσφατα, ο ήρωας της ανόδου, έμεινε στον πάγκο στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια».