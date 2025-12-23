Ο κύκλος του Σάλιακα, η «λεπτομέρεια» και η ΑΕΚ

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για τον 29χρονο δεξιό μπακ της Ζανκτ Πάουλι και την Ένωση.

Κύκλους κάνει η ποδοσφαιρική ζωή. Ο Μανώλης Σάλιακας που έκανε εμφάνιση την Τρίτη (23/12) στο μεταγραφικό ρεπορτάζ της ΑΕΚ δεν είναι…πρωτάρης στην Ένωση.

Την τελευταία του σεζόν (2021-22) στον ΠΑΣ κι έχοντας φτάσει στο σημείο να ανοίξει την πόρτα της Εθνικής ομάδας, έκανε «γκελ» στο στρατόπεδο της Ένωσης.

Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που οι «κιτρινόμαυροι» μπήκαν στη διαδικασία να…σκαλίσουν τον Δεκέμβριο του ΄21 όλα εκείνα τα απαραίτητα tips που τον αφορούσαν και ενώ απέμεναν έξι μήνες για την ολοκλήρωση του συμβολαίου με την ομάδα των Ιωαννίνων.

Παρεμπιπτόντως, ο Σάλιακας αποτελούσε παλιό γνώριμο του τότε τεχνικού της ΑΕΚ, Αργύρη Γιαννίκη από την κοινή θητεία τους στην ομάδα των Ιωαννίνων, με τον ομογενή τεχνικό να τον βοηθάει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην εξέλιξη της καριέρας του και την μετέπειτα κλήση στην Εθνική ομάδα.

Εν τέλει και παρά το καλό κλίμα που υπήρξε στις ανεπίσημες επαφές μεταξύ των δύο πλευρών, η υπόθεση δεν προχώρησε.

Ο Σάλιακας ολοκλήρωσε την χρονιά στον ΠΑΣ Γιάννινα και το καλοκαίρι του ΄22 έχοντας μείνει ελεύθερος ήρθε σε συμφωνία με την Ζανκτ Πάουλι.

Εσχάτως ο Έλληνας ποδοσφαιριστής «συνδέεται» εκ νέου με την ΑΕΚ κι ενώ αξίζει να σημειωθεί πως είναι «ομόσταβλος» με τον Πέτρο Μάνταλο με τους δύο παίκτες να βρίσκονται κάτω από την ίδια μανατζερική…στέγη.

Βλέπετε, ενίοτε κάτι τέτοιες «λεπτομέρειες» έχουν τη σημασία τους.